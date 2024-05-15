В Киеве и нескольких областях отменили экстренные отключения электричества — Finance.ua

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В Киеве и нескольких областях отменили экстренные отключения электричества

Энергетика
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В Киеве и нескольких областях отменили экстренные отключения электричества
В Киеве и нескольких областях отменили экстренные отключения электричества
По состоянию на 09:00 отменено экстренное отключение в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
«Энергетики возвращают свет во все дома. Просим вас продолжать разумно потреблять электричество. Ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой», — призвали в ДТЭК.

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14 мая компания-поставщик электроэнергии Yasno объявила, что в Киеве и Днепропетровской области по указанию Укрэнерго действуют экстренные отключения электроэнергии.
«Это вынужденная мера, которая является следствием массированных атак россии. К сожалению, графиков не существует, потому что отключения не плановые и они необходимы для срочной балансировки энергосистемы», — отметили в Yasno.
Впоследствии «Укрэнерго» заявило, что вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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