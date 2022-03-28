В Киеве и Киевской области все жилье, которое было потеряно, будет восстановлено — первый заместитель председателя КГГА

Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Фото: ГСЧС

Николай Поворозник отметил, что необходимо фиксировать все разрушения зданий, чтобы впоследствии получить возмещение или восстановить здание.

«Власть не оставтит никого, кто попал в беду и из-за войны остался без жилья», — сказал он в эфире Espreso TV.

Поворозник добавил, что разрушение также фиксируется полицией, прокуратурой и соответствующими городскими службами.

Также он отметил, что в скором времени функция фиксирования поврежденного или разрушенного имущества появится в приложении «Дія».

Кроме того, первый заместитель председателя КГГА отметил, что в дальнейшем будут программы по возмещению средств тем, кто был вынужден уехать из своих городов: «Однако об этом еще говорить рано, прежде всего нужно победить, а потом уже заняться вопросом восстановления и компенсации», — сказал Поворозник.

Справка Finance.ua:

правительство одобрило постановление, которое позволит украинцам через Дію направить сообщение и зафиксировать факт повреждений имущества в результате действий российских оккупантов;

как возместить ущерб, если ваше имущество уничтожено во время войны

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.