Николай Поворозник отметил, что необходимо фиксировать все разрушения зданий, чтобы впоследствии получить возмещение или восстановить здание.
«Власть не оставтит никого, кто попал в беду и из-за войны остался без жилья», — сказал он в эфире Espreso TV.
Поворозник добавил, что разрушение также фиксируется полицией, прокуратурой и соответствующими городскими службами.
Также он отметил, что в скором времени функция фиксирования поврежденного или разрушенного имущества появится в приложении «Дія».
Кроме того, первый заместитель председателя КГГА отметил, что в дальнейшем будут программы по возмещению средств тем, кто был вынужден уехать из своих городов: «Однако об этом еще говорить рано, прежде всего нужно победить, а потом уже заняться вопросом восстановления и компенсации», — сказал Поворозник.
Справка Finance.ua:
правительство одобрило постановление, которое позволит украинцам через Дію направить сообщение и зафиксировать факт повреждений имущества в результате действий российских оккупантов;
как возместить ущерб, если ваше имущество уничтожено во время войны