В Киеве и Днепре на некоторых дорогах увеличивают разрешенную скорость движения: список участков — Finance.ua

В Киеве и Днепре на некоторых дорогах увеличивают разрешенную скорость движения: список участков Сегодня 17:45 — Личные финансы

В Киеве и Днепре на некоторых дорогах увеличивают разрешенную скорость движения: список участков

С 1 апреля по 1 ноября на некоторых участках дорог Киева и Днепра увеличили скорость движения транспортных средств.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексей Белошицкий.

«В местах, где изменился скоростной режим, камеры автофиксации, перенастроены на актуально разрешенную скорость», — сообщил Белошицкий.

Киев

Перечень участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч:

просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой пл. до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

просп. Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской пл.);

просп. Степана Бандеры (от Оболонского просп. до Северного моста);

автодорога Р-69 (от ул. Озерной до черты города Киева).

Скоростной режим движения в столице на других участках дорог составляет 50 км/ч.

Днепр

Перечень участков улиц, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 70 км/ч:

ул. Набережная Заводская, за исключением участков:

— в 200 м с обеих сторон от перекрестка с ул. Академика Павлова;

— от выезда из шлакоотвала до разворота на мост Кайдацкий;

— в 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с ул. Фатимы Гафуровой (СК «Ледовая арена» и ул. Метростроевской;

ул. Набережная Победы (от ул. Яружной до ул. Космической);

шоссе Запорожское (от ул. Шинной до ул. Аэропортовской);

шоссе Донецкое, от перекрестка с ул. на Березинской до дз 5.45 и 5.46 «Днепр»;

ул. Солнечная Набережная от перекрестка с ул. Любарского до Усть-Самарского моста (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);

мост Центральный;

мост Кайдакский.

Напомним, водители должны соблюдать определенные правила и советы во время ночной езды во избежание штрафов и чтобы обеспечить безопасность на дороге. Эксперты дали несколько полезных советов.

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