В Киеве и 16 областях Украины усилили отключения света — Finance.ua

В Киеве и 16 областях Украины усилили отключения света
В четверг, 21 ноября, в Киеве и 16 областях Украины усилили ограничения света для потребителей.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
Новые ограничения будут действовать в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях в следующем виде:
- 08:00 — 19:00 — две очереди отключений.
- 19:00 — 22:00 — одна очередь отключений.
Причина временного усиления ограничений — повреждение линий передачи в результате обстрела.
Раньше ограничения электроснабжения были несколько легче:
- 7:00 — 11:00 — одна очередь отключений.
- 11:00 — 19:00 — две очереди отключений.
- 19:00 — 22:00 — одна очередь отключений.
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