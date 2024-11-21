В Киеве и 16 областях Украины усилили отключения света — Finance.ua

В Киеве и 16 областях Украины усилили отключения света Сегодня 10:12 — Энергетика

В Киеве и 16 областях Украины усилили отключения света

В четверг, 21 ноября, в Киеве и 16 областях Украины усилили ограничения света для потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

Новые ограничения будут действовать в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях в следующем виде:

08:00 — 19:00 — две очереди отключений.

19:00 — 22:00 — одна очередь отключений.

Причина временного усиления ограничений — повреждение линий передачи в результате обстрела.

Раньше ограничения электроснабжения были несколько легче:

7:00 — 11:00 — одна очередь отключений.

11:00 — 19:00 — две очереди отключений.

19:00 — 22:00 — одна очередь отключений.

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