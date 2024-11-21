В Киеве и 16 областях Украины усилили отключения света — Finance.ua

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В Киеве и 16 областях Украины усилили отключения света

Энергетика
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В Киеве и 16 областях Украины усилили отключения света
В Киеве и 16 областях Украины усилили отключения света
В четверг, 21 ноября, в Киеве и 16 областях Украины усилили ограничения света для потребителей.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
Новые ограничения будут действовать в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях в следующем виде:
  • 08:00 — 19:00 — две очереди отключений.
  • 19:00 — 22:00 — одна очередь отключений.
Причина временного усиления ограничений — повреждение линий передачи в результате обстрела.
Раньше ограничения электроснабжения были несколько легче:
  • 7:00 — 11:00 — одна очередь отключений.
  • 11:00 — 19:00 — две очереди отключений.
  • 19:00 — 22:00 — одна очередь отключений.
По материалам:
Finance.ua
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