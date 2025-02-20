В Киеве готовятся возобновить движение общественного транспорта во время тревог — Finance.ua
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В Киеве готовятся возобновить движение общественного транспорта во время тревог

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В Киеве готовятся возобновить движение общественного транспорта во время тревог
В Киеве готовятся возобновить движение общественного транспорта во время тревог
В Киевской городской военной администрации пересматривают правила движения общественного транспорта при объявлении воздушных тревог в столице. Уже получены предложения от правоохранителей.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации (КМВА) Тимур Ткаченко.
По его словам, столичные чиновники вместе с военными, правоохранителями и представителями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям нарабатывают алгоритм действий во время воздушной тревоги — с учетом возобновления полноценного движения общественного транспорта в столице.
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«Уже есть первые официальные и конкретные позиции от правоохранительных структур столицы, в частности предложения оптимизации порядка действий для водителей общественного транспорта и пассажиров. Аспект безопасности учтен должным образом — это главное», — говорится в сообщении.
Ранее Тимур Ткаченко сообщал, что в Киеве будет создана рабочая группа, которая должна наработать решение о работе общественного транспорта во время воздушной тревоги.

Работа общественного транспорта в Киеве во время военного положения

С 1 августа 2022 г. в Киеве начали действовать новые правила работы городского транспорта в столице. Во время воздушной тревоги пассажиры должны покинуть салон и пройти до ближайшего укрытия. Его можно найти на карте на официальном портале Киева или в приложении «Киев Цифровой».
После отбоя тревоги водитель должен ждать пассажиров в течение 10 минут. Люди, которые за это время не успеют вернуться в транспортное средство, смогут воспользоваться следующим. Платить повторно за проезд не нужно.
Метро «красной» и «зеленой» веток не курсирует между берегами Киева, а «синяя» ветка работает непрерывно, поскольку все станции находятся под землей.
В то же время киевляне уже несколько раз подписывали петиции с предложением не останавливать общественный транспорт во время тревоги. Первую зарегистрировали на сайте Киевсовета 3 августа 2022 года. Транспортная комиссия Киевсовета на заседании 25 августа ее поддержала. Однако городской голова Виталий Кличко сообщил, что решение Совета обороны Киева по этому вопросу остается в силе до улучшения ситуации с безопасностью в столице.
По материалам:
suspilne.media
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