В Киеве государственного регистратора будут судить за мошенническое завладение землей стоимостью более 3 млн гривен — Finance.ua
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В Киеве государственного регистратора будут судить за мошенническое завладение землей стоимостью более 3 млн гривен

Криминал
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Голосеевской окружной прокуратурой г. Киев направлен в суд обвинительный акт в отношении государственного регистратора, который путем мошенничества и злоупотребления служебным положением незаконно присвоил земельные участки, находящиеся в коммунальной собственности (ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365−2 УК Украины). За пособничество мошенничеству будут судить также мать женщины.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Установлено, что государственный регистратор одного из поселковых советов Киевщины решила незаконно переоформить земельные участки, которые находятся в пользовании общественной организации, однако принадлежат территориальной громаде Киева, на членов своей семьи. Владелицей земли должна была стать мать регистратора.
С этой целью женщины использовали поддельный договор ипотеки, согласно которому участки переходили в собственность матери женщины, поскольку должники вроде бы не могли вернуть ей заемные деньги.
Зарегистрировав право собственности на участки на свою мать, впоследствии, из-за запрета законодательства совершать действия по отношению к родственникам, указанную запись регистратор отменила.
В дальнейшем, с целью присвоения участков она использовала другую схему — поддельное решение суда о признании подставным лицом права собственности на эти участки. После этого подставное лицо предоставило доверенность матери регистратору на распоряжение землей.
Имея доверенность, бабушка «продала» 4 земельных участка своей внучке. Стоимость земли, которая на самом деле является собственностью столичной громады, составляет более 3 млн гривен.
В настоящее время обвинительный акт в отношении регистратора и ее матери направлен в суд для рассмотрения по существу.
Государственный регистратор уволилась с должности и регистрационные действия уже не совершает. На земельные участки наложен арест.
Досудебное расследование осуществлялось Голосеевским УП ГУНП в Киеве.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
По материалам:
Finance.ua
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