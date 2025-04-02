В Киеве два дня не будут работать станции метро от «Лесной» до «Днепра» — Finance.ua
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В Киеве два дня не будут работать станции метро от «Лесной» до «Днепра»

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В Киеве два дня не будут работать станции метро от «Лесной» до «Днепра»
В Киеве два дня не будут работать станции метро от «Лесной» до «Днепра»
В Киеве 5 и 6 апреля закроют станции метро от «Лесной» до «Днепра» из-за ремонта Дарницкого путепровода. По дублирующему маршруту будут курсировать автобусы.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
«В эти выходные, 5 и 6 апреля, на Дарницком путепроводе будут демонтировать балки пролетных строений. Следовательно, для безопасности пассажиров наземные станции метро от „Лесной“ до „Днепра“ будут закрыты», — сказано в сообщении.
Поезда метрополитена будут курсировать между станциями «Академгородок» и «Арсенальная» в соответствии с графиком движения выходного дня. Режим работы всех других станций метро и пересадочных узлов остается неизменным.
В Киеве два дня не будут работать станции метро от «Лесной» до «Днепра»
КП «Киевпасстранс» организует движение дублирующего наземного транспорта. В частности, автобусы № 1М с интервалом движения до 10 мин будут курсировать следующим образом:
  • в направлении от станции метро «Лесная» до «Арсенальной» — вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, дальше по улице Ивана Мазепы до станции метро «Арсенальная»;
  • в обратном направлении — по тому же маршруту, кроме отрезка между станциями метро «Дарница» — «Черниговская». Транспорт будет двигаться через улицу Андрея Малышко.
Также для удобства пассажиров увеличат количество трамваев № 8, 27 и автобусов № 118.
С 7 апреля станции метро от «Лесной» до «Днепра» будут работать в обычном режиме.
По материалам:
Finance.ua
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