В Киеве два дня не будут работать станции метро от «Лесной» до «Днепра» — Finance.ua

В Киеве два дня не будут работать станции метро от «Лесной» до «Днепра» Сегодня 17:40

В Киеве два дня не будут работать станции метро от «Лесной» до «Днепра»

В Киеве 5 и 6 апреля закроют станции метро от «Лесной» до «Днепра» из-за ремонта Дарницкого путепровода. По дублирующему маршруту будут курсировать автобусы.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

«В эти выходные, 5 и 6 апреля, на Дарницком путепроводе будут демонтировать балки пролетных строений. Следовательно, для безопасности пассажиров наземные станции метро от „Лесной“ до „Днепра“ будут закрыты», — сказано в сообщении.

Поезда метрополитена будут курсировать между станциями «Академгородок» и «Арсенальная» в соответствии с графиком движения выходного дня. Режим работы всех других станций метро и пересадочных узлов остается неизменным.

КП «Киевпасстранс» организует движение дублирующего наземного транспорта. В частности, автобусы № 1М с интервалом движения до 10 мин будут курсировать следующим образом:

в направлении от станции метро «Лесная» до «Арсенальной» — вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, дальше по улице Ивана Мазепы до станции метро «Арсенальная»;

в обратном направлении — по тому же маршруту, кроме отрезка между станциями метро «Дарница» — «Черниговская». Транспорт будет двигаться через улицу Андрея Малышко.

Также для удобства пассажиров увеличат количество трамваев № 8, 27 и автобусов № 118.

С 7 апреля станции метро от «Лесной» до «Днепра» будут работать в обычном режиме.

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