В Киеве директор компании «забыл» уплатить 19,7 млн ​​грн налогов — Finance.ua

В Киеве директор компании «забыл» уплатить 19,7 млн ​​грн налогов Сегодня 17:10 — Криминал

В Киеве директор компании «забыл» уплатить 19,7 млн ​​грн налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве уведомили о подозрении в уклонении от уплаты 19,7 млн ​​грн налогов директора компании, которая производит ремонтно-строительные работы в дошкольных учреждениях, школах, училищах и укрытиях по заказам районных государственных администраций Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ.

Досудебным расследованием установлено, что руководитель предприятия на протяжении двух лет скрыл в налоговой отчетности проведение хозяйственных операций почти на 120 млн грн. Таким образом были снижены налоговые обязательства компании.

В результате Государственного бюджета Украины было не уплачено 19,7 млн грн. Сумма причиненного государству ущерба подтверждается заключениями судебно-экономической экспертизы.

Директор общества уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от уплаты налогов (обязательных платежей)».

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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