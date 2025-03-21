В Киеве директор компании «забыл» уплатить 19,7 млн ​​грн налогов — Finance.ua
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В Киеве директор компании «забыл» уплатить 19,7 млн ​​грн налогов

Криминал
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В Киеве директор компании «забыл» уплатить 19,7 млн ​​грн налогов
В Киеве директор компании «забыл» уплатить 19,7 млн ​​грн налогов
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве уведомили о подозрении в уклонении от уплаты 19,7 млн ​​грн налогов директора компании, которая производит ремонтно-строительные работы в дошкольных учреждениях, школах, училищах и укрытиях по заказам районных государственных администраций Киева.
Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ.
Досудебным расследованием установлено, что руководитель предприятия на протяжении двух лет скрыл в налоговой отчетности проведение хозяйственных операций почти на 120 млн грн. Таким образом были снижены налоговые обязательства компании.
В результате Государственного бюджета Украины было не уплачено 19,7 млн грн. Сумма причиненного государству ущерба подтверждается заключениями судебно-экономической экспертизы.
Директор общества уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от уплаты налогов (обязательных платежей)».
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
По материалам:
Finance.ua
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