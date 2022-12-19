В Киеве действуют экстренные отключения света — Finance.ua

В Киеве действуют экстренные отключения света
В Киеве в понедельник продолжились экстренные отключения электроэнергии после ночной атаки россиян на инфраструктуру Украины.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
Компания отмечает, что энергетики уже работают над ликвидацией последствий очередных российских ударов по объектам энергетики.
Напоминаем:
В результате ночной атаки дронами в Киевской области повреждены объекты инфраструктуры и частные дома, по предварительным данным, пострадали два человека.
Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба: «Предварительно, двое пострадавших. Людям оказывается помощь — они под наблюдением врачей. Все службы на местах. Работаем над ликвидацией последствий ударов. Более подробно позже».
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