В Киеве действуют экстренные отключения света — Finance.ua

В Киеве действуют экстренные отключения света Сегодня 10:00 — Энергетика

В Киеве в понедельник продолжились экстренные отключения электроэнергии после ночной атаки россиян на инфраструктуру Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Компания отмечает, что энергетики уже работают над ликвидацией последствий очередных российских ударов по объектам энергетики.

Напоминаем:

В результате ночной атаки дронами в Киевской области повреждены объекты инфраструктуры и частные дома, по предварительным данным, пострадали два человека.

Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба: «Предварительно, двое пострадавших. Людям оказывается помощь — они под наблюдением врачей. Все службы на местах. Работаем над ликвидацией последствий ударов. Более подробно позже».

Економічна Правда По материалам:

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