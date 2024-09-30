Украинская энергосистема не способна нормально функционировать без атомной энергетики, — эксперт — Finance.ua
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Украинская энергосистема не способна нормально функционировать без атомной энергетики, — эксперт

Энергетика
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Украинская энергосистема не способна нормально функционировать без атомной энергетики, — эксперт
Украинская энергосистема не способна нормально функционировать без атомной энергетики, — эксперт
Атомная энергетика является основой украинской энергосистемы, и без АЭС нормальное электроснабжение потребителей в принципе невозможно.
Об этом заявил эксперт Геннадий Рябцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.
«Атомная генерация обеспечивает более 50% генерации в Украине. Может ли функционировать система, которой будет не хватать 50% генерации? Она будет функционировать, да, но вряд ли потребители будут удовлетворены таким функционированием», — подчеркнул эксперт.
Поэтому россия своими атаками на гражданскую энергетическую инфраструктуру стремится повлиять на работу украинских АЭС. Для этого враг атакует магистральные подстанции «Укрэнерго».
Однако Украина принимает меры, чтобы сделать невозможными такие атаки, в том числе на дипломатическом направлении.
Как известно, Украина намерена развивать атомную энергетику, в частности, планирует завершить строительство двух блоков на Хмельницкой АЭС. Намерение завершить строительство энергоблоков № 3 и № 4 на Хмельницкой АЭС поддержали представители США и ЕС. Также помогать в проекте строительства планирует МАГАТЭ.
По материалам:
РБК-Україна
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