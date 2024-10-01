Цены на нефть отреагировали на вторжение Израиля в Ливан — Finance.ua

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Цены на нефть отреагировали на вторжение Израиля в Ливан

Энергетика
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Цены на нефть отреагировали на вторжение Израиля в Ливан
Цены на нефть отреагировали на вторжение Израиля в Ливан
Цены на нефть выросли на фоне наземного вторжения Израиля в Ливан, но рост все еще остается сдержанным из-за снижения спроса в Китае и увеличения добычи ОПЕК.
Об этом сообщает агентство Retuers.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре поднялись на 7 центов, или на 0,1%, до $71,77 за баррель. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в ноябре выросли на 8 центов, или на 0,12%, до $68,25.
Производственная активность в Китае резко сократилась в сентябре из-за снижения новых заказов как на внутреннем, так и на внешнем рынках, что привело к снижению уверенности владельцев заводов почти до рекордных минимумов.
Аналитики отмечают, что ряд стимулирующих мер, принятых на прошлой неделе, вероятно, позволит вернуть рост экономики Китая до 5% в 2024 году, несмотря на слабые данные последних месяцев, но это вряд ли изменит долгосрочные перспективы.
Кроме опасений спроса, ОПЕК+ (в состав которого входят страны ОПЕК и их союзники, такие как россия) планирует увеличить добычу на 180 тысяч баррелей в сутки в декабре.
Между тем, напряженность на Ближнем Востоке остается в повестке дня, однако опасения по поводу перебоев в поставках пока кажутся сдержанными, поскольку участники рынка все еще оценивают риски расширения конфликта в регионе, отметил Йеп Джун Ронг, рыночный стратег IG.
Ранним утром во вторник Израиль, как ожидалось, начал наземное вторжение в Ливан, сообщив о начале «ограниченных» рейдов против целей Хезболлы в приграничном районе.
Эти атаки стали ответом на убийство главы Хезболлы Хасана Насраллы в пятницу, что стало эскалацией конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и поддерживаемыми Ираном боевиками.
По материалам:
Економічна Правда
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