В «Киеве Цифровом» появился ученический проездной — Finance.ua

В «Киеве Цифровом» появился ученический проездной Сегодня 12:45 — Личные финансы

Наконец-то учащиеся могут не носить с собой пластик — теперь есть цифровой ученический проездной в смартфоне.

Об этом сообщает Киев Цифровой.

Как заказать:

Обновите приложение.

Выберите сервис «Заказ ученического», заполните данные учащегося и закажите цифровой билет.

Получите номер и пин-код ученического, как только учебное заведение подтвердит данные.

Разместите ученический по номеру и пин-коду в аккаунт ученика в сервисе «Транспортная карта».

Если вы уже добавили пластиковый ученический в приложение, переходите в его настройки и переводите в цифровой.

Больше не нужно напоминать ребенку взять пластиковую карту — ученический билет всегда в смартфоне.

Если пока нет смартфона, можно заказать пластиковый ученический проездной в дополнение к цифровому.

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