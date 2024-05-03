В «Киеве Цифровом» появился ученический проездной — Finance.ua

В «Киеве Цифровом» появился ученический проездной
Наконец-то учащиеся могут не носить с собой пластик — теперь есть цифровой ученический проездной в смартфоне.
Об этом сообщает Киев Цифровой.
Как заказать:
- Обновите приложение.
- Выберите сервис «Заказ ученического», заполните данные учащегося и закажите цифровой билет.
- Получите номер и пин-код ученического, как только учебное заведение подтвердит данные.
- Разместите ученический по номеру и пин-коду в аккаунт ученика в сервисе «Транспортная карта».
Если вы уже добавили пластиковый ученический в приложение, переходите в его настройки и переводите в цифровой.
Больше не нужно напоминать ребенку взять пластиковую карту — ученический билет всегда в смартфоне.
Если пока нет смартфона, можно заказать пластиковый ученический проездной в дополнение к цифровому.
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