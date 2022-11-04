В Киеве без света осталось еще больше домов, графики не актуальны — Finance.ua
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В Киеве без света осталось еще больше домов, графики не актуальны

Энергетика
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В Киеве без света осталось еще больше домов, графики не актуальны
В Киеве без света осталось еще больше домов, графики не актуальны
Из-за перегрузки центрального узла энергосистемы Украины утром 4 ноября в Киеве лишены электроснабжения 450 тысяч квартир: это больше, чем в предыдущие дни.
Об этом говорится в сообщении городского головы Киева Виталия Кличко и ДТЭК.
«На сегодняшнее утро без электроснабжения 450 тысяч потребителей, то есть квартир киевлян. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни. Стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны. Обращаюсь ко всем жителям столицы: максимально экономьте электроэнергию, потому что ситуация остается сложной!» — заявил Кличко.
В свою очередь, компания ДТЭК сообщила, что в Киеве происходят экстренные отключения света, поэтому «графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не актуальны».
«Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК „Укрэнерго“, другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации», — заверили в компании.
Напомним, в Киеве и Киевской области происходят аварийные и плановые временные отключения электроэнергии из-за атак россии на энергетическую инфраструктуру в последний месяц. После очередной атаки 31 октября отключения участились, в некоторых районах столицы исчезает также мобильная связь и интернет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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