В киберзащите половины роскомпаний образовалась «дыра» после бегства 30% айтишников — Finance.ua

В киберзащите половины роскомпаний образовалась «дыра» после бегства 30% айтишников Сегодня 15:46

В киберзащите половины российских компаний образовалась «дыра» после бегства из страны 30% айтишников. Защитить себя не могут 62% российских компаний.

Об этом сообщает российское The Moscow Times.

«Защитить себя от кибератак из-за нехватки соответствующих специалистов не могут 62% российских предприятий. Это показал опрос МТС RED, результаты которого публикует Forbes. Еще 32% компаний заявили, что у их профильных сотрудников нет времени для решения проблем, вызванных хакерскими атаками», — пишет издание.

Кроме дефицита кадров, сказывается и уход из россии западных разработчиков в области кибербезопасности. Для 24% компаний импортозамещение осложняется нехваткой качественных отечественных систем защиты информации, 17% испытывают трудности из-за невозможности продления лицензий и отсутствия технической поддержки иностранных вендоров. Также 14% компаний пожаловались на нехватку финансовых возможностей защиты от кибератак.

31% российских IT-специалистов уже переехали в другую страну или планировали релокацию.

Економічна Правда По материалам:

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