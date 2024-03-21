В киберзащите половины роскомпаний образовалась «дыра» после бегства 30% айтишников — Finance.ua
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В киберзащите половины роскомпаний образовалась «дыра» после бегства 30% айтишников

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В киберзащите половины российских компаний образовалась «дыра» после бегства из страны 30% айтишников. Защитить себя не могут 62% российских компаний.
Об этом сообщает российское The Moscow Times.
«Защитить себя от кибератак из-за нехватки соответствующих специалистов не могут 62% российских предприятий. Это показал опрос МТС RED, результаты которого публикует Forbes. Еще 32% компаний заявили, что у их профильных сотрудников нет времени для решения проблем, вызванных хакерскими атаками», — пишет издание.
Кроме дефицита кадров, сказывается и уход из россии западных разработчиков в области кибербезопасности. Для 24% компаний импортозамещение осложняется нехваткой качественных отечественных систем защиты информации, 17% испытывают трудности из-за невозможности продления лицензий и отсутствия технической поддержки иностранных вендоров. Также 14% компаний пожаловались на нехватку финансовых возможностей защиты от кибератак.
31% российских IT-специалистов уже переехали в другую страну или планировали релокацию.
По материалам:
Економічна Правда
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