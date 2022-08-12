В Kia показали оригинальный минивэн — Finance.ua

В Kia показали оригинальный минивэн Сегодня 02:26 — Технологии&Авто

В Kia показали оригинальный минивэн, Фото: Kia

Опубликованы первые фото Kia Ray 2023. Компактный минивэн презентуют в сентябре в Южной Корее, и после этого он поступит в продажу по цене от $10 500.

Об этом сообщает официальный сайт Kia.

Kia Ray не является абсолютно новым — это масштабная модернизация уже имеющейся модели. Автомобиль сохраняет характерный профиль с вертикальными стойками крыши. В то же время у него появилась заглушка на месте радиаторной решетки, фары и фонари стали крупнее.

Фото: Kia

Также заменены бамперы и двери багажника. Автомобиль сохраняет интересную асимметричную компоновку кузова: слева установлена обычная задняя дверь, а справа — сдвижная.

Минивэн Kia Ray построен на платформе хэтчбека Picanto. Это одна из самых компактных моделей марки.

Размеры Kia Ray 2023:

длина — 3595 мм;

ширина — 1595 мм;

высота — 1700 мм;

колесная база — 2520 мм.

В салоне изменена передняя панель и установлен цифровой щиток приборов. Кроме того, увеличен в размерах дисплей мультимедиа. Базовая комплектация Kia Ray включает в себя кондиционер, подогрев сидений, системы автоматического торможения и контроля полосы движения.

Фото: Kia

Поначалу новый Kia Ray будет продавать только с 1,0-литровым 78-сильным бензиновым двигателем. Позже линейку может расширить электронная версия, так как у предшественника она была.

Фокус По материалам:

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