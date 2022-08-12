В Kia показали оригинальный минивэн — Finance.ua

В Kia показали оригинальный минивэн
Опубликованы первые фото Kia Ray 2023. Компактный минивэн презентуют в сентябре в Южной Корее, и после этого он поступит в продажу по цене от $10 500.
Об этом сообщает официальный сайт Kia.
Kia Ray не является абсолютно новым — это масштабная модернизация уже имеющейся модели. Автомобиль сохраняет характерный профиль с вертикальными стойками крыши. В то же время у него появилась заглушка на месте радиаторной решетки, фары и фонари стали крупнее.
Также заменены бамперы и двери багажника. Автомобиль сохраняет интересную асимметричную компоновку кузова: слева установлена обычная задняя дверь, а справа — сдвижная.
Минивэн Kia Ray построен на платформе хэтчбека Picanto. Это одна из самых компактных моделей марки.
Размеры Kia Ray 2023:
- длина — 3595 мм;
- ширина — 1595 мм;
- высота — 1700 мм;
- колесная база — 2520 мм.
В салоне изменена передняя панель и установлен цифровой щиток приборов. Кроме того, увеличен в размерах дисплей мультимедиа. Базовая комплектация Kia Ray включает в себя кондиционер, подогрев сидений, системы автоматического торможения и контроля полосы движения.
Поначалу новый Kia Ray будет продавать только с 1,0-литровым 78-сильным бензиновым двигателем. Позже линейку может расширить электронная версия, так как у предшественника она была.
Поделиться новостью