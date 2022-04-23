В КГГА сообщили, будут ли ездить поезда метро во время воздушной тревоги — Finance.ua

В КГГА сообщили, будут ли ездить поезда метро во время воздушной тревоги

Сегодня 17:24 — Казна и Политика

В Киеве будут останавливать поезда метро на время воздушной тревоги. Это будет происходить во время следования через наземные участки по «красной» ветке.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Отмечается, что по «зеленой» ветке поезда не станут заезжать на Южный мост, если зазвучит сирена.

«Примерный интервал движения на всех линиях 10-15 минут. График работы может оперативно изменяться», — отметили в КГГА.

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