В КГГА сообщили, будут ли ездить поезда метро во время воздушной тревоги — Finance.ua
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В КГГА сообщили, будут ли ездить поезда метро во время воздушной тревоги

Сегодня 17:24Казна и Политика
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В Киеве будут останавливать поезда метро на время воздушной тревоги. Это будет происходить во время следования через наземные участки по «красной» ветке.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Отмечается, что по «зеленой» ветке поезда не станут заезжать на Южный мост, если зазвучит сирена.
«Примерный интервал движения на всех линиях 10-15 минут. График работы может оперативно изменяться», — отметили в КГГА.

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По материалам: Finance.ua
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