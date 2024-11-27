В КГГА сообщили, будет ли елка в Киеве — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В КГГА сообщили, будет ли елка в Киеве

Мир
21
В КГГА сообщили, будет ли елка в Киеве
В КГГА сообщили, будет ли елка в Киеве
В Киеве в этом году Рождество и новогодние праздники пройдут без массовых собраний и мероприятий, ярмарок и развлечений.
Об этом сообщил Виталий Кличко.
«С соблюдением требований безопасности и режима ограничения использования электроэнергии. Такое решение принял Совет обороны столицы», — написано в сообщении.
Главная елка Украины, как и в предыдущие годы, засияет на Софийской площади. Ее установят на средства меценатов.
Совет обороны столицы поддержал инициативу ООО «Глобал-Декор», которое предложило обустроить новогоднюю елку собственными силами. «Глобал-Декор» возьмет на себя монтажные и демонтажные работы, обслуживание елки.
«Средств из городского бюджета мы выделять не будем. Устанавливать елку начнут 2 декабря», — сказал мэр.
Торжественное открытие запланировано традиционно в День Святого Николая, 6 декабря.
Возле елки установят несколько домиков для продажи исключительно сувенирной продукции.
Массовые мероприятия, ярмарки или другие развлечения на Софийской площади не предусмотрены.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.