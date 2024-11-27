В КГГА сообщили, будет ли елка в Киеве — Finance.ua

В КГГА сообщили, будет ли елка в Киеве Сегодня 12:31 — Мир

В КГГА сообщили, будет ли елка в Киеве

В Киеве в этом году Рождество и новогодние праздники пройдут без массовых собраний и мероприятий, ярмарок и развлечений.

Об этом сообщил Виталий Кличко.

«С соблюдением требований безопасности и режима ограничения использования электроэнергии. Такое решение принял Совет обороны столицы», — написано в сообщении.

Главная елка Украины, как и в предыдущие годы, засияет на Софийской площади. Ее установят на средства меценатов.

Совет обороны столицы поддержал инициативу ООО «Глобал-Декор», которое предложило обустроить новогоднюю елку собственными силами. «Глобал-Декор» возьмет на себя монтажные и демонтажные работы, обслуживание елки.

«Средств из городского бюджета мы выделять не будем. Устанавливать елку начнут 2 декабря», — сказал мэр.

Торжественное открытие запланировано традиционно в День Святого Николая, 6 декабря.

Возле елки установят несколько домиков для продажи исключительно сувенирной продукции.

Массовые мероприятия, ярмарки или другие развлечения на Софийской площади не предусмотрены.

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