В КГГА сообщили, будет ли елка в Киеве — Finance.ua

В КГГА сообщили, будет ли елка в Киеве
В Киеве в этом году Рождество и новогодние праздники пройдут без массовых собраний и мероприятий, ярмарок и развлечений.
Об этом сообщил Виталий Кличко.
«С соблюдением требований безопасности и режима ограничения использования электроэнергии. Такое решение принял Совет обороны столицы», — написано в сообщении.
Главная елка Украины, как и в предыдущие годы, засияет на Софийской площади. Ее установят на средства меценатов.
Совет обороны столицы поддержал инициативу ООО «Глобал-Декор», которое предложило обустроить новогоднюю елку собственными силами. «Глобал-Декор» возьмет на себя монтажные и демонтажные работы, обслуживание елки.
«Средств из городского бюджета мы выделять не будем. Устанавливать елку начнут 2 декабря», — сказал мэр.
Торжественное открытие запланировано традиционно в День Святого Николая, 6 декабря.
Возле елки установят несколько домиков для продажи исключительно сувенирной продукции.
Массовые мероприятия, ярмарки или другие развлечения на Софийской площади не предусмотрены.
Поделиться новостью