В КГГА рассказали, сколько времени может потребоваться для ремонта дома, поврежденного в результате атаки — Finance.ua

В КГГА рассказали, сколько времени может потребоваться для ремонта дома, поврежденного в результате атаки Сегодня 20:00

На восстановление дома в Голосеевском районе Киева, который был поврежден во время удара россии по столице во вторник, 30 мая, может потребоваться несколько месяцев, заявил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Чиновник заявил, что сегодня начинает работу соответствующая комиссия, которая будет оценивать технические проблемы.

«Ургентные или противоаварийные работы там будут продолжаться сегодня-завтра, чтобы закрыть окна в неповрежденных квартирах и крышу, чтобы ее не залило водой», — сказал он в эфире Радио Свобода

По его словам, восстановительные работы начнутся после того, как будет проект, потому что здание пострадало достаточно серьезно.

«Думаю, несколько месяцев нужно, чтобы восстановить дом», — добавил чиновник.

Поворозник заявил, что людей под завалами нет.

В ночь на вторник, 30 мая, российские оккупанты нанесли новый удар по Киеву — он стал третьим за 24 часа, в Голосеевском районе обломки упали на многоэтажный жилой дом.

Атака была совершена исключительно Shahed, силами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 беспилотников рашистов.

В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева. В Голосеевском районе из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. Эвакуировано более 20 жителей. Предварительно один человек погиб, трое травмированы.

НВ По материалам:

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