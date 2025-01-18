В Кении создается «африканский город будущего», но для многих он недоступен (фото) — Finance.ua
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В Кении создается «африканский город будущего», но для многих он недоступен (фото)

Мир
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В Кении создается «африканский город будущего», но для многих он недоступен (фото)
В Кении создается «африканский город будущего», но для многих он недоступен (фото)
В 20 километрах от кенийского мегаполиса Найроби строится совершенно новый город. Это частный девелоперский проект со своими строгими правилами. Об этом пишет ct24.ceskatelevize.cz.
Тату-Сити в настоящее время насчитывает пять тысяч жителей, здесь открыли филиалы 88 компаний с пятнадцатью тысячами сотрудников.
Согласно планам, однажды здесь будут проживать до 250 тысяч человек. Однако критики отмечают, что позволить себе недвижимость там могут только богатые.
Что это такое
«Африканский город будущего» — по крайней мере, об этом говорят в компании, которая придумала концепцию новой штаб-квартиры всего в получасе езды от кенийской столицы. Так и сделала — еще четыре года назад место нынешнего Тату-Сити пустовало.
«Население здесь очень быстро растет. Сейчас у нас более трех тысяч домов в Тате, включая семейные дома и квартиры», — сказал директор проекта Престон Менденхолл.
В Кении создается «африканский город будущего», но для многих он недоступен (фото)
Он хвалит новый адрес — например, какой город чистый. В соответствии с установленными правилами местные жители должны содержать близлежащие дома в порядке.

Правила значительно строже, чем в других городах страны

Однако даже за безопасной эксплуатацией существуют правила — строже, чем в других странах страны. Там водители соблюдают скоростной режим.
Правительство Кении также поддерживает проект. Город объявлен особой экономической зоной, предприятия там имеют шанс получить налоговые и другие льготы.
В Кении создается «африканский город будущего», но для многих он недоступен (фото)
Однако, по мнению критиков, город предназначен только для богатых и таким образом создает элитное сообщество, не имеющее ничего общего с кенийскими реалиями. Однокомнатную квартиру там продают примерно за 40 тыс. евро — сумму, недостижимую для большинства кенийцев.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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