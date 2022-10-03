В Казахстане легализовали куплю и продажу криптовалют — Finance.ua
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В Казахстане легализовали куплю и продажу криптовалют

Финтех и Карты
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В Казахстане легализовали куплю и продажу криптовалют
В Казахстане легализовали куплю и продажу криптовалют
В Казахстане официально узаконили покупку и продажу криптовалют, жители страны могут официально проводить сделки с биткоином и другими цифровыми активами за тенге с помощью банков, пишет Forbes.
Операции проводят через модель «криптобиржа — банк — клиент». Для проведения используются разработки Евразийского банка. За транзакции взимается комиссия.
Евразийский банк объявил о планах выпустить криптокарту в Казахстане до конца 2022 года. По их словам, с помощью карты казахстанцы смогут расплачиваться криптовалютой в магазинах. Операция будет проводиться в тенге со счета, привязанного к счету на криптобирже Intebix.
Казахстан стал уже четвертой страной на постсоветском пространстве (после Украины, Эстонии и Беларуси), официально легализовав куплю и продажу криптовалют.
По материалам:
noworries
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