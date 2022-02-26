В какой стране ЕС уровень жизни самый высокий: сравнение ВВП и зарплат — Finance.ua

В какой стране ЕС уровень жизни самый высокий: сравнение ВВП и зарплат

Сегодня 15:26 — Мир

В какой стране ЕС уровень жизни самый высокий: сравнение ВВП и зарплат, Фото: mapme.club

Несмотря на то, что у стран ЕС есть общая валюта и смешанная экономическая зона, уровень жизни у них разнится.

Журналисты сайта Экономика 24 выяснили, в какой стране Евросоюза живется лучше всего. Поскольку уровень зарплаты является относительным показателем, важно знать уровень покупательной способности населения. Поэтому ориентировались на ВВП по паритету покупательной способности (ПКС).

В какой стране уровень жизни самый высокий

У Люксембурга оказался самый высокий показатель ВВП (ПКС) — 117 500,2 доллара в 2020 году, поэтому именно эта страна возглавила рейтинг. Что касается номинального ВВП и его уровня роста в 2020 году, они составляют 73 миллиарда долларов и −1,8% соответственно, говорится на сайте Всемирного банка. Уровень инфляции, по данным Евростата, в декабре прошлого года составил 5,4% годовых.

Ведущим сектором экономики страны являются услуги, в частности банковские, а наиболее развитые отрасли промышленности — металлургия, ИТ, телекоммуникации, говорится на портале Дія Бизнес. Больше всего Люксембург экспортирует за границу черные металлы, машины, электромашины, оборудование и механические устройства, пластмассы, полимерные материалы и изделия из них и т.д.

В каких еще странах ЕС высокий уровень жизни

Ирландия: ВВП (ПКС) — 93 180,9 доллара, номинальный ВВП составил 426 миллиардов долларов, рост ВВП — 5,9%.

Дания: ВВП (ПКС) — 60 229,9 доллара, номинальный ВВП — 356 миллиардов долларов, рост ВВП составил — 2,1%.

Нидерланды: ВВП (ПКС) — 59 268,1 доллара, номинальный ВВП — 9 114 миллиардов долларов, рост ВВП — 3,8%.

Австрия: ВВП (ПКС) — 55 683,8 доллара, номинальный ВВП — 433 миллиарда долларов, рост ВВП — 6,7%.

Уровень инфляции

Согласно данным Евростата, самый низкий уровень инфляции в Португалии — 2,8% годовых (декабрь 2021). А вот самой высокой отметки в годовом исчислении инфляция достигла у Эстонии — 12% за год. Напомним, что инфляция в Еврозоне ускорилась до 5,1% годовых в январе, когда ожидался ее спад до 4,4%.

Самый низкий ВВП (ПКС) в Болгарии — 22 384 доллара, номинальный ВВП в 2020 году составил 70 миллиардов долларов, а упал на −4,4%. Также заметим, что в стране и самая низкая минимальная заработная плата — 332 евро.

Уровень жизни в Украине

Конечно, ВВП по паритету покупательной способности Украины существенно ниже даже Болгарии, оказавшейся в конце рейтинга среди стран ЕС. Так что в Украине достаточно низкий уровень жизни против европейских соседей.

ВВП (ПКС) — 13 054,8 долл. США.

Номинальный ВВП — 155 миллиардов долларов.

Рост ВВП — −4%.

Где самая высокая минимальная зарплата в ЕС

Самая высокая минимальная зарплата среди стран ЕС в Ирландии — около 1775 евро.

В то время как самая низкая среди стран ЕС составляет всего 332 евро (Болгария).

Также следует отметить, что уровень минимальной зарплаты государство устанавливает без учета налогов. Например, в Украине сейчас минималка составляет 6,5 тысяч гривен, однако с нее еще высчитывается 20% НДС, военный сбор и ЕСВ.

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