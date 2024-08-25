В какой ситуации нужно срочно заменить тормозные колодки — Finance.ua

В какой ситуации нужно срочно заменить тормозные колодки Сегодня 23:12 — Технологии&Авто

Чтобы понять, когда пора менять тормозные колодки, не обязательно ехать в автосервис. Даже новички могут оценить уровень износа, если обратить внимание на некоторые ключевые моменты.

Эксперт портала ampercar.com поделился несколькими советами, которые помогут сделать это без визуального осмотра.

Срок службы тормозных колодок зависит от многих факторов, таких как стиль вождения и условия эксплуатации. Например, те, кто часто резко тормозит, сталкиваются с необходимостью замены колодок чаще, чем плавно двигающиеся водители. Поэтому следует проверять состояние тормозов каждые 2000−3000 километров, а не только во время планового ТО.

Проверка состояния тормозных колодок не требует обязательного визита в автосервис. Водитель может самостоятельно определить проблемы, даже не зная, где расположены тормозные механизмы. Одним из первых сигналов проблемы является скрип при нажатии на педаль тормоза, что может свидетельствовать об износе колодок или других проблем в тормозной системе.

Другим показателем износа является внезапная легкость педали тормоза, требующая больше усилий для эффективного торможения. Увеличенный тормозной путь также указывает на то, что пора заменить колодки.

Опытные водители ориентируются на пробег для своевременной замены передних и задних колодок, но этого недостаточно. Важно учитывать все факторы, чтобы не упустить момент, когда нужна замена.

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MMR По материалам:

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