В какой МФО лучше всего обслуживают клиентов: победитель FinAwards 2024 — Finance.ua

В какой МФО лучше всего обслуживают клиентов: победитель FinAwards 2024 Сегодня 14:34 — Кредит&Депозит

В какой МФО лучше всего обслуживают клиентов: победитель FinAwards 2024

В конце марта в Киеве произошло самое ожидаемое событие для финансовой отрасли — вручение премии FinAwards 2024

Украинцы вместе с экспертами рынка определили лучшие финансовые и инвестиционные продукты, сервисы и новации FinTech.

мероприятие имело и благотворительную составляющую. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии проводили Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Просим вас помогать нашим защитникам. В этом году. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии проводили Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Просим вас помогать нашим защитникам. Вот ссылка на банку.

победу одержала компания В номинации «Лучшая МФО по качеству обслуживания клиентов»компания CreditPlus

Возможности CreditPlus позволяют прорабатывать заявки потребителей в режиме 24/7. И предоставить деньги за 7−15 минут при наличии минимальной информации со стороны клиента.

Среди плюсов сервиса CreditPlus:

простая регистрация на вебсайте или в мобильном приложении;

пониженная процентная ставка в размере 0,01% в день для первого кредита на первый выбранный период;

оформление с предоставлением минимальной информации и документов со стороны потребителя.

Серебро в этой номинации у CreditKasa . У них скорость принятия решения — несколько минут. Решение принимает автоматизированная система. При первом обращении процесс длится 3 минуты. При повторном — кредит выдается еще быстрее.

Бронза досталась MyCredit . Четыре тысячи клиентов подают заявки к ним каждый день. Простые условия предоставления займа только по защищенным каналам. Максимальная прозрачность выбора суммы, срока и даты возврата займа. Удобный интерфейс и человечная поддержка.

Проведение FinAwards 2024 было бы невозможно и без партнеров, которые помогали учредителям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины) крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.

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