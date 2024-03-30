В какой МФО лучше всего обслуживают клиентов: победитель FinAwards 2024 — Finance.ua

В какой МФО лучше всего обслуживают клиентов: победитель FinAwards 2024
В конце марта в Киеве произошло самое ожидаемое событие для финансовой отрасли — вручение премии FinAwards 2024.
Украинцы вместе с экспертами рынка определили лучшие финансовые и инвестиционные продукты, сервисы и новации FinTech.
В этом году мероприятие имело и благотворительную составляющую. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии проводили Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Просим вас помогать нашим защитникам. Вот ссылка на банку.
В номинации «Лучшая МФО по качеству обслуживания клиентов» победу одержала компания CreditPlus.
Возможности CreditPlus позволяют прорабатывать заявки потребителей в режиме 24/7. И предоставить деньги за 7−15 минут при наличии минимальной информации со стороны клиента.
Среди плюсов сервиса CreditPlus:
- простая регистрация на вебсайте или в мобильном приложении;
- пониженная процентная ставка в размере 0,01% в день для первого кредита на первый выбранный период;
- оформление с предоставлением минимальной информации и документов со стороны потребителя.
Серебро в этой номинации у CreditKasa. У них скорость принятия решения — несколько минут. Решение принимает автоматизированная система. При первом обращении процесс длится 3 минуты. При повторном — кредит выдается еще быстрее.
Бронза досталась MyCredit. Четыре тысячи клиентов подают заявки к ним каждый день. Простые условия предоставления займа только по защищенным каналам. Максимальная прозрачность выбора суммы, срока и даты возврата займа. Удобный интерфейс и человечная поддержка.
Проведение FinAwards 2024 было бы невозможно и без партнеров, которые помогали учредителям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины) крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.
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