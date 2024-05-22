В каком возрасте в Европе выходят на пенсию (инфографика) — Finance.ua

В каком возрасте в Европе выходят на пенсию (инфографика) Сегодня 16:00 — Личные финансы

В каком возрасте в Европе выходят на пенсию (инфографика)

Возраст выхода на пенсию в Европе — преимущественно 67 лет, что значительно выше, чем в Украине. При этом пенсионный возраст жителей ЕС зависит не от пола, а от профессии и страхового стажа.

При просмотре данных возникает вопрос об актуальной средней продолжительности жизни и средней ожидаемой продолжительности жизни. Закономерности не в нашу пользу: если в европейских странах эти показатели растут, то у нас они, наоборот, снижаются.

Украина

Не все так однозначно с пенсионным возрастом «60» для украинцев: нужно принимать во внимание и трудовой стаж. Так, в Украине право на пенсию по возрасту в 2024 г. имеют лица, которым исполнилось:

60 лет — при наличии не менее 31 года страхового стажа;

63 года — при наличии не менее 21 года страхового стажа;

65 лет — при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.

Так что чем меньше работаешь — тем дольше работаешь. В 2028 году нужно будет иметь 35 лет стажа, чтобы уйти на пенсию в 60.

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Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 апреля в Украине насчитывалось 10,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсий сейчас 5743 грн. 12,06% от общего количества пенсионеров получают выплаты более 10 000 грн.

Напомним, по данным ПФУ, самые большие выплаты получат в Киеве — 7 848 грн. Второе место занимает Ровенская область — 7 205 гривен. В первую пятерку по размеру пенсии вошли Донецкая (7017 гривен), Луганская (6525 гривен) и Днепропетровская области (6333 гривны).

Пенсионеры в Украине могут онлайн проверить назначение пенсии. Лицо, имеющее статус пенсионера, может узнать о назначении пенсии онлайн на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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