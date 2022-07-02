В каком случае страховой стаж не будет засчитываться во время военного положения — Finance.ua

В каком случае страховой стаж не будет засчитываться во время военного положения Сегодня 09:00 — Личные финансы

При неуплате единого социального взноса (ЕСВ) во время военного положения страховой стаж не будет засчитываться.

Об этом пишет social.com.ua

Согласно действующему законодательству, в страховой стаж засчитывают только те периоды деятельности, за которые полностью уплачены страховые взносы. И хотя государство позволило некоторым категориям граждан не платить ЕСВ, необходимо отдавать себе отчет, что следствием такого решения станет «пробел» в страховом стаже. В то же время, это не единственный случай, когда работник может потерять свой страховой стаж.

Приостановление трудовых отношений также чревато прерыванием страхового стажа. Это ситуация, когда работодатель временно прекращает снабжать работника работой, а работник — выполнять свои обязанности. Человек не получает зарплату, но его и не увольняют.

В этом и кроется коварство ситуации: нет зарплаты — нет и уплаты налогов, в том числе и ЕСВ. А, как мы уже выяснили, при неуплате ЕСВ страховой стаж не засчитывается.

Поэтому если работодатель сообщает о приостановлении трудовых отношений, необходимо помнить, что страховой стаж на этот период человек теряет.

Какие могут быть выходы из ситуации?

Конечно, все индивидуально. Если приостановление трудовых отношений обещает быть недолгим и отсутствие нескольких месяцев страхового стажа не повлияет критически на его общий объем, возможно, стоит его и переждать.

Вместе с тем, если работодатель не может четко определить время простоя, есть несколько вариантов выхода из ситуации:

Уволиться и найти другую работу, где работодатель официально вас трудоустроит и будет платить налоги и ЕСВ.

Уволиться и стать на учет в центр занятости — все время, в течение которого человек стоит на учете, засчитывается в страховой стаж, хотя ЕСВ при этом и не платится. Согласно закону «Об общеобязательном государственном социальном страховании», период пребывания на учете в центре занятости с выплатой соответствующего пособия по безработице должен быть включен в страховой стаж. Однако это не касается случая, когда человек получает от центра занятости единовременную выплату для организации предпринимательской деятельности.

Сотрудничать по договору гражданско-правового характера (ГПХ). Речь идет о другом работодателе, и увольняться с предыдущей работы в этом случае не обязательно. Договор гражданско-правового характера — это не работа по найму. Это договоренность организации и работника, с которым заключается договор, о выполнении определенного объема работ в течение определенного времени. Именно за это работник и получит денежные средства. Договор может подписываться как на один месяц, так и на несколько, а затем продлеваться.

(ГПХ). Речь идет о другом работодателе, и увольняться с предыдущей работы в этом случае не обязательно. Договор гражданско-правового характера — это не работа по найму. Это договоренность организации и работника, с которым заключается договор, о выполнении определенного объема работ в течение определенного времени. Именно за это работник и получит денежные средства. Договор может подписываться как на один месяц, так и на несколько, а затем продлеваться. Отличие этой формы сотрудничества состоит в том, что работодатель не обязан обеспечивать работника рабочим местом, соцпакетом, выплачивать больничные или предоставлять отпуск. Однако в течение всего срока сотрудничества он обязан платить оговоренную сумму и налоги, в том числе и ЕСВ. Таким образом, страховой стаж работнику засчитается.

Справка Finance.ua:

Независимо от того, в каком формате вы сотрудничаете с работодателем, для того чтобы в страховой стаж был зачислен полный месяц, сумма уплаченного ЕСВ должна быть не меньше минимальной. Сейчас это — 1430 грн (22% от 6500 грн ― минимальной зарплаты). А с октября 2022 — 1474,0 грн. (6700,0×22%). Соответственно, ежемесячная зарплата или сумма вознаграждения по договору ЦПХ не должна быть меньше минимальной зарплаты.

Иначе при том, что фактически вы проработали, например, год в стаж зачислится полгода или 7-8 месяцев. Это же касается и самозанятых лиц и владельцев бизнеса.

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