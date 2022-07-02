В каком случае страховой стаж не будет засчитываться во время военного положения — Finance.ua

В каком случае страховой стаж не будет засчитываться во время военного положения
При неуплате единого социального взноса (ЕСВ) во время военного положения страховой стаж не будет засчитываться.
Об этом пишет social.com.ua.
Согласно действующему законодательству, в страховой стаж засчитывают только те периоды деятельности, за которые полностью уплачены страховые взносы. И хотя государство позволило некоторым категориям граждан не платить ЕСВ, необходимо отдавать себе отчет, что следствием такого решения станет «пробел» в страховом стаже. В то же время, это не единственный случай, когда работник может потерять свой страховой стаж.
Приостановление трудовых отношений также чревато прерыванием страхового стажа. Это ситуация, когда работодатель временно прекращает снабжать работника работой, а работник — выполнять свои обязанности. Человек не получает зарплату, но его и не увольняют.
В этом и кроется коварство ситуации: нет зарплаты — нет и уплаты налогов, в том числе и ЕСВ. А, как мы уже выяснили, при неуплате ЕСВ страховой стаж не засчитывается.
Поэтому если работодатель сообщает о приостановлении трудовых отношений, необходимо помнить, что страховой стаж на этот период человек теряет.
Какие могут быть выходы из ситуации?
Конечно, все индивидуально. Если приостановление трудовых отношений обещает быть недолгим и отсутствие нескольких месяцев страхового стажа не повлияет критически на его общий объем, возможно, стоит его и переждать.
Вместе с тем, если работодатель не может четко определить время простоя, есть несколько вариантов выхода из ситуации:
- Уволиться и найти другую работу, где работодатель официально вас трудоустроит и будет платить налоги и ЕСВ.
- Уволиться и стать на учет в центр занятости — все время, в течение которого человек стоит на учете, засчитывается в страховой стаж, хотя ЕСВ при этом и не платится. Согласно закону «Об общеобязательном государственном социальном страховании», период пребывания на учете в центре занятости с выплатой соответствующего пособия по безработице должен быть включен в страховой стаж. Однако это не касается случая, когда человек получает от центра занятости единовременную выплату для организации предпринимательской деятельности.
- Сотрудничать по договору гражданско-правового характера (ГПХ). Речь идет о другом работодателе, и увольняться с предыдущей работы в этом случае не обязательно. Договор гражданско-правового характера — это не работа по найму. Это договоренность организации и работника, с которым заключается договор, о выполнении определенного объема работ в течение определенного времени. Именно за это работник и получит денежные средства. Договор может подписываться как на один месяц, так и на несколько, а затем продлеваться.
- Отличие этой формы сотрудничества состоит в том, что работодатель не обязан обеспечивать работника рабочим местом, соцпакетом, выплачивать больничные или предоставлять отпуск. Однако в течение всего срока сотрудничества он обязан платить оговоренную сумму и налоги, в том числе и ЕСВ. Таким образом, страховой стаж работнику засчитается.
Справка Finance.ua:
Независимо от того, в каком формате вы сотрудничаете с работодателем, для того чтобы в страховой стаж был зачислен полный месяц, сумма уплаченного ЕСВ должна быть не меньше минимальной. Сейчас это — 1430 грн (22% от 6500 грн ― минимальной зарплаты). А с октября 2022 — 1474,0 грн. (6700,0×22%). Соответственно, ежемесячная зарплата или сумма вознаграждения по договору ЦПХ не должна быть меньше минимальной зарплаты.
Иначе при том, что фактически вы проработали, например, год в стаж зачислится полгода или 7-8 месяцев. Это же касается и самозанятых лиц и владельцев бизнеса.
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