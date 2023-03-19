В каких странах продлили временную защиту для украинцев — Finance.ua

В каких странах продлили временную защиту для украинцев Сегодня 15:20 — Личные финансы

Агентство Европейского Союза по вопросам защиты (EUAA) опубликовало отчет по итогам первого года работы Директивы о временной защите для украинцев. Согласно анализу, процедура предоставления гражданам Украины защиты работает эффективно, так как немедленную защиту получили более четырех миллионов перемещенных лиц из Украины.

По общему правилу, продолжительность временной защиты составляет 1 год, однако война в Украине продолжается, поэтому Европейская комиссия решила продлить действие Директивы временной защиты для украинцев до марта 2024 года.

Процедура продления разнится в зависимости от государства-проживания украинца.

Норвегия

Норвегия автоматически продлила на год вид на жительство, выданные украинцам, оформившим в стране временную защиту. Следовательно, обращаться в органы власти для продления своего удостоверения нет необходимости.

Финляндия

Финляндия также автоматически продлила на год вид на жительство украинцев с временным статусом без необходимости переоформлять пластиковую карту-вид. Украинцы получат письмо, которое подтвердит продление срока разрешения, если во время регистрации оставляли номер телефона — информация поступит также в СМС. Заменить старый пластиковый вид на жительство (oleskelulupakortti) на новый можно по желанию беженца.

Венгрия

Правительство Венгрии также продлило вид на жительство для украинских беженцев. Статус также предоставляется автоматически. Украинским беженцам не нужно предпринимать никаких действий.

Латвия

Гражданам Украины, получившим статус временной защиты в Латвии в 2022 году, виды на временное жительство будут продлены до 4 марта 2024 года, независимо от указанного срока действия документа. Старые документы остаются действительными на территории Латвии, но украинцы могут подать запрос на получение нового разрешения на временное жительство, если необходимо выехать за пределы Латвии или выданный документ потерян или поврежден.

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Швейцария

В ноябре 2022 года действие статуса временной охраны S для всех украинцев было автоматически продлено до 4 марта 2024 года.

Исландия

Власти Исландии опубликовали дополнительные указания для тех, кто продлевает вид на жительство до 2 марта 2024 года на основе временной защиты. Украинцы должны прийти на прием и сделать фото для получения нового вида на жительство. Процедуру необходимо пройти в течение 30 дней до истечения срока действия текущего разрешения, в противном случае статус не может быть продлен.

Мальта

Чтобы подать запрос на продление сертификата временной защиты для украинцев на Мальте до 4 марта 2024 года, необходимо записаться на прием, отправив электронное письмо на почту frontoffice@ipa.gov.mt.

В день приема украинцу необходимо предъявить справку о временной защите, которую нужно заменить.

Болгария

Сертификаты о статусе временной защиты в Болгарии автоматически продлены до 31 марта 2023 года. Для того чтобы получить дальнейшее продление до 4 марта 2024 года, владельцам статуса временной защиты нужно будет посетить Болгарское агентство по делам беженцев, адреса собраны по ссылке

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