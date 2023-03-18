В каких странах оставили бесплатный транспорт для беженцев из Украины — Finance.ua

В каких странах оставили бесплатный транспорт для беженцев из Украины Сегодня 18:02 — Личные финансы

В каких странах оставили бесплатный транспорт для беженцев из Украины

Европейские страны всячески поддерживают украинских переселенцев, которые покинули свои дома, оказывая разную помощь, в частности право бесплатно ездить в общественном транспорте. Действуют ли льготы на проезд в странах Европы 2023 — читайте далее.

Бесплатный проезд на определенный период

Многие страны, которые обеспечивали переселенцам из Украины бесплатный проезд, отменили или сузили такие возможности. Рассмотрим, какие государства сохранили для украинцев право пользоваться пассажирским транспортом бесплатно.

Хорватия

С 1 марта граждане Украины имеют право бесплатно ездить во II классе поездов внутреннего сообщения при наличии смарткарты HŽPP с соответствующим профилем (действует до конца 2023-го). Смарткарту можно получить на основании документа, удостоверяющего личность, оплатив 3 евро.

Литва

Украинцы, бежавшие от войны в Литву, могут свободно ездить по железной дороге на местных маршрутах до конца 2023-го. Для этого необходимо предъявить:

Документ, подтверждающий личность. Регистрационную карту, выданную Департаментом миграции.

Также Вильнюс продлил украинцам 100%-й льготный проезд в автобусах и троллейбусах до 2024 года.

Румыния

Румынское правительство разрешило переселенцам из Украины бесплатно ездить в железнодорожном и автомобильном транспорте. Такая льгота действует в течение пяти дней после того, как они въехали на территорию страны.

Словакия

Эта страна позволяет без оплаты добраться до необходимой локации в поездах и пригородных автобусах. Льгота действует в течение четырех дней после того, как получите два документа:

Документ, удостоверяющий обретение статуса временной защиты. Документ «SLOVAK HELP», выдаваемый на пограничном пропуске.

Также нужно показать паспорт (украинский или заграничный).

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Испания

С 1 января Испания ввела бесплатный трансфер на автобусах для всех пассажиров. Таким образом, правительство поощряет жителей пересесть со своих авто на общественный транспорт, чтобы способствовать улучшению экологической ситуации в регионе и мире. Опция действует на 79 маршрутах, включая автобусный транспорт междугороднего сообщения.

Латвия

Латвийская столица дает украинцам право ездить бесплатно в автобусах, трамваях и троллейбусах до конца июня 2023 года.

Люксембург

Эта страна не вводила дополнительные льготы для украинских беженцев, поскольку локальный пассажирский транспорт курсирует без платы за проезд для всех. Билеты необходимы только для поездок первым классом в поезде, а также для международных рейсов.

Льготный проезд для украинцев в день прибытия в страну

Ряд стран предоставляют украинским беженцам одноразовый бесплатный проезд до нового местожительства. Такие льготы можно получить в Ирландии, Нидерландах, Португалии, Италии. Франция дополнительно дает обратный билет в Украину.

В день прибытия в Бельгию для украинцев действует 100% льгот на проезд в сети SNCB (международные поезда). Бюро регистрации в Брюсселе выдает переселенцам Fedasil Bulk Ticket. Он дает право доехать до пункта назначения внутри страны.

Австрия ввела Erstankunft Ukraine-Ticket («Билет первого прибытия из Украины»). Он дает право на свободный трансфер поездами ÖBB сети Wiener Linien (Вена). Льгота действует в течение суток по прибытии из Украины через границы с Чехией, Словакией и Венгрией. Получить пропуск можно у проводника поезда в Вену, на Венском или Грацком вокзале.

Всегда ли нужно предъявлять удостоверение беженца

Право бесплатно ездить в общественном транспорте могут предоставлять бегущим от войны украинцам, а также иностранцам, законно проживавшим в Украине. Каждая страна имеет свои требования по документам, необходимым для получения права свободного трансфера. У вас могут попросить предъявить один или несколько из этих документов:

украинский документ для идентификации личности (паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, вид на жительство, студенческий билет — для иностранцев, обучающихся в Украине и т.п.);

документ о предоставлении временной защиты или удостоверение беженца;

специальный документ, выданный при пересечении границы или в пункте регистрации в стране назначения/транзита.

Правила бесплатного транспорта для переселенцев постоянно меняются. Рекомендуем проверять информацию и детали на сайтах транспортных компаний.

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Travellizy По материалам:

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