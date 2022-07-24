В каких странах и локациях туристы чаще всего становятся жертвами мошенников (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В каких странах и локациях туристы чаще всего становятся жертвами мошенников (инфографика)

Личные финансы
16
Популярные места постоянно кишат туристами, которые находятся под впечатлениями и желают сделать как можно больше удачных фотографий. Этим пользуются мошенники, «работающие» в таких локациях.
Больше всего туристы рискуют стать жертвами карманников во Франции, Испании, Италии и Чехии.
В частности, возглавляющий анти-топ бульвар Ла-Рамбла в Барселоне получил более 3,2 тысяч упоминаний на Tripadvisor как место, где стоит внимательно следить за своими вещами.
В каких странах и локациях туристы чаще всего становятся жертвами мошенников (инфографика)

Справка Finance.ua:

  • Аферисты используют всевозможные способы, чтобы выманить у доверчивых граждан последнюю копейку. С началом полномасштабной войны для жуликов открылось новое «окно возможностей», через которое можно неплохо поживиться.
  • Где действуют мошенники: 1. Фейковый сбор денег; 2. Эвакуационные перевозки; 3. Аренда жилья, которого не существует; 4. Финансовая помощь с фишингом; 5. Деньги от ООН; 6. Талоны на горючее.

Мошенничество во время войны: схемы, действующие сейчас

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.