В каких странах и локациях туристы чаще всего становятся жертвами мошенников (инфографика) — Finance.ua

В каких странах и локациях туристы чаще всего становятся жертвами мошенников (инфографика) Сегодня 11:13 — Личные финансы

Популярные места постоянно кишат туристами, которые находятся под впечатлениями и желают сделать как можно больше удачных фотографий. Этим пользуются мошенники, «работающие» в таких локациях.

Больше всего туристы рискуют стать жертвами карманников во Франции, Испании, Италии и Чехии.

В частности, возглавляющий анти-топ бульвар Ла-Рамбла в Барселоне получил более 3,2 тысяч упоминаний на Tripadvisor как место, где стоит внимательно следить за своими вещами.

Справка Finance.ua:

Аферисты используют всевозможные способы, чтобы выманить у доверчивых граждан последнюю копейку. С началом полномасштабной войны для жуликов открылось новое «окно возможностей», через которое можно неплохо поживиться.

Где действуют мошенники: 1. Фейковый сбор денег; 2. Эвакуационные перевозки; 3. Аренда жилья, которого не существует; 4. Финансовая помощь с фишингом; 5. Деньги от ООН; 6. Талоны на горючее.



Телеканал 24 По материалам:

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