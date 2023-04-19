В каких странах ЕС протестовали против украинского зерна и временно запретили его импорт — Finance.ua

В каких странах ЕС протестовали против украинского зерна и временно запретили его импорт Сегодня 15:12 — Аграрный рынок

В каких странах ЕС протестовали против украинского зерна и временно запретили его импорт

Европейские фермеры уже несколько месяцев протестуют против ввоза украинской продукции. На фоне блокирования черноморских портов в прошлом году из Украины были запущены «пути солидарности», по которым зерно вывозилось через территории соседних стран. Поток украинской продукции, которая оседала в этих странах, вызвала конкуренцию на внутренних рынках и снижение цен. По оценке Еврокомиссии на конец марта, фермеры из Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии и Словакии потеряли 417 млн евро от наплыва более дешевого украинского зерна. Несмотря на солидарность с Украиной, некоторые страны стали вводить временный запрет на импорт.

Польские фермеры начали протестовать против ввоза в страну украинского зерна еще с начала года. 16 февраля они устроили 48-часовую забастовку на пункте пропуска «Дорогуск», а 7 марта — блокировали дорогу государственного значения из-за снижения цен на продовольствие.

В апреле из-за кризиса и протестов в отставку подал министр сельского хозяйства Польши.

В ходе визита в Варшаву президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Польша нашли выход из ситуации. На днях стало известно, что польское правительство временно — до 30 июня — остановило импорт украинского зерна. При этом ограничение будет распространяться и на транзит.

Министерство аграрной политики выразило сожаление по поводу такого решения, поскольку оно противоречит договоренностям двух стран.

«Неделю назад мы согласовали, что 4 культуры — пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и рапса — до 1 июля 2023 года через Польшу идут только транзитом. Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась сложная ситуация, однако подчеркиваем, что сейчас самая сложная ситуация у фермеров Украины», — говорят в ведомстве.

Переговоры по этому вопросу будут продолжены.

На такой же срок — с 19 апреля по 30 июня — импорт украинского зерна запретили Словакия и Венгрия. Но с сохранением транзита. В венгерском правительстве при этом заявили, что украинские фермеры работают с «производственными практиками, которые больше не разрешены ЕС, а импорт сделал невозможным сбыт продукции отечественными и центральноевропейскими фермерами».

Запрет на импорт рассматривают еще две страны — Болгария и Румыния. Там, как и в Польше, были масштабные протесты фермеров из-за снижения цен на их продукцию. В частности, румынские аграрии пригрозили 7 июня начать общенациональную акцию протеста к выполнению требований о запрете на год транзита и ввоза сельхозпродукции из Украины.

Европейская комиссия не очень удовлетворена односторонними действиями этих пяти стран, напомнив, что торговая политика — это компетенция ЕС. По информации СМИ, в Брюсселе хотят организовать встречу с министрами Польши, Румынии, Словакии, Болгарии и Венгрии, чтобы обсудить проблему.

Кроме того, по информации польского СМИ, для фермеров перечисленных стран готовят еще один пакет поддержки на сумму 100 млн евро.

Слово і Діло По материалам:

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