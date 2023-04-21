В каких случаях студенты подлежат мобилизации — Finance.ua

В каких случаях студенты подлежат мобилизации
В Украине студенческий билет может давать право на отсрочку от мобилизации. Однако только в редких случаях.
Об этом в комментарии рассказал Антон Маринич, ведущий юрисконсульт компании Nota Group.
«Что касается студенческого билета, то только его наличие у мужчины не дает автоматически права на отсрочку от мобилизации. Исключительные основания для отсрочки указаны в ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», — рассказал Маринич.
По его словам, для отсрочки, согласно этому закону, мужчина должен:
- учиться по дневной или дуальной форме получения образования;
- учиться как студент в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования;
- или осуществлять обучение как ассистент-стажер, аспирант, докторант по дневной или дуальной форме.
При этом юрист отмечает, что студенты заочной формы обучения не имеют права на отсрочку от мобилизации.
«Учебные заведения обязаны вести воинский учет и сообщать территориальные центры комплектования и социальной поддержки о таких лицах. Также студент может самостоятельно обратиться в свой военкомат и предоставить документы об обучении. Например, справку об обучении на дневной форме», — объясняет юрист.
Вместе с тем он акцентировал, что запрета на получение образования для мужчин нет, поэтому они могут свободно поступать на учебу.
«Если у мужчины нет военно-учетного документа, то ему могут отказать в принятии на обучение. Для мужчин-студентов рекомендуем иметь при себе оригинал справки об обучении или хотя бы копию и подать ее в военкомат, если этого не сделало учебное заведение», — добавил Маринич.
Поделиться новостью