В каких случаях студенты подлежат мобилизации — Finance.ua

В каких случаях студенты подлежат мобилизации Сегодня 19:00

В Украине студенческий билет может давать право на отсрочку от мобилизации. Однако только в редких случаях.

Об этом в комментарии рассказал Антон Маринич, ведущий юрисконсульт компании Nota Group.

«Что касается студенческого билета, то только его наличие у мужчины не дает автоматически права на отсрочку от мобилизации. Исключительные основания для отсрочки указаны в ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», — рассказал Маринич.

По его словам, для отсрочки, согласно этому закону, мужчина должен:

учиться по дневной или дуальной форме получения образования;

учиться как студент в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования;

или осуществлять обучение как ассистент-стажер, аспирант, докторант по дневной или дуальной форме.

При этом юрист отмечает, что студенты заочной формы обучения не имеют права на отсрочку от мобилизации.

«Учебные заведения обязаны вести воинский учет и сообщать территориальные центры комплектования и социальной поддержки о таких лицах. Также студент может самостоятельно обратиться в свой военкомат и предоставить документы об обучении. Например, справку об обучении на дневной форме», — объясняет юрист.

Вместе с тем он акцентировал, что запрета на получение образования для мужчин нет, поэтому они могут свободно поступать на учебу.

«Если у мужчины нет военно-учетного документа, то ему могут отказать в принятии на обучение. Для мужчин-студентов рекомендуем иметь при себе оригинал справки об обучении или хотя бы копию и подать ее в военкомат, если этого не сделало учебное заведение», — добавил Маринич.

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