В каких случаях страховая потребует денег с застрахованного виновника ДТП — Finance.ua

В каких случаях страховая потребует денег с застрахованного виновника ДТП Сегодня 22:28 — Страхование

В каких случаях страховая потребует денег с застрахованного виновника ДТП

Полис гражданской ответственности (автогражданка, ОСАГО ) обеспечивает возмещение потерпевшему в ДТП. Но существуют случаи, когда возмещение виновнику аварии придется вернуть, да еще доплатить.

Об этом пишет портал «Твоя машина».

Водители, застраховавшие свою гражданскую ответственность, считают, что избавили себя от всех финансовых проблем в случае ДТП.

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Однако при некоторых условиях страховая компания хоть и оплатит ремонт «чужого» автомобиля, не исключено, что позже эти средства она взыщет с водителя, купившего автогражданку (так называемый «регресс»).

Взыскание страховой компанией средств в порядке регресса предусмотрено статьей 38 Закона Украины об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Такое взыскание средств возможно в следующих случаях:

водитель находился в состоянии алкогольного опьянения;

водитель управлял транспортом без права на управление соответствующей категории;

после ДТП водитель самовольно покинул место происшествия;

автомобиль находился в неисправном техническом состоянии;

водитель не уведомил компанию о ДТП в предусмотренные сроки.

Если виновник ДТП не возвращает эти средства добровольно, страховая компания взимает их в судебном порядке.

Кроме возмещения, виновнику аварии нужно будет оплатить судебные издержки страховой компании, а это дополнительно несколько тысяч гривен.

Твоя машина По материалам:

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