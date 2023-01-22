В каких случаях страховая потребует денег с застрахованного виновника ДТП — Finance.ua
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В каких случаях страховая потребует денег с застрахованного виновника ДТП

Страхование
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В каких случаях страховая потребует денег с застрахованного виновника ДТП
В каких случаях страховая потребует денег с застрахованного виновника ДТП
Полис гражданской ответственности (автогражданка, ОСАГО) обеспечивает возмещение потерпевшему в ДТП. Но существуют случаи, когда возмещение виновнику аварии придется вернуть, да еще доплатить.
Об этом пишет портал «Твоя машина».
Водители, застраховавшие свою гражданскую ответственность, считают, что избавили себя от всех финансовых проблем в случае ДТП.
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Однако при некоторых условиях страховая компания хоть и оплатит ремонт «чужого» автомобиля, не исключено, что позже эти средства она взыщет с водителя, купившего автогражданку (так называемый «регресс»).
Взыскание страховой компанией средств в порядке регресса предусмотрено статьей 38 Закона Украины об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.
Такое взыскание средств возможно в следующих случаях:
  • водитель находился в состоянии алкогольного опьянения;
  • водитель управлял транспортом без права на управление соответствующей категории;
  • после ДТП водитель самовольно покинул место происшествия;
  • автомобиль находился в неисправном техническом состоянии;
  • водитель не уведомил компанию о ДТП в предусмотренные сроки.
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Если виновник ДТП не возвращает эти средства добровольно, страховая компания взимает их в судебном порядке.
Кроме возмещения, виновнику аварии нужно будет оплатить судебные издержки страховой компании, а это дополнительно несколько тысяч гривен.

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По материалам:
Твоя машина
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