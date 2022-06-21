В каких случаях разрешены внеплановые проверки бизнеса во время войны — Finance.ua
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В каких случаях разрешены внеплановые проверки бизнеса во время войны

Сегодня 19:07Личные финансы
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В каких случаях разрешены внеплановые проверки бизнеса во время войныВ каких случаях разрешены внеплановые проверки бизнеса во время войны
Кабинет министров Украины внес изменения в постановление «О прекращении мер государственного надзора (контроля) и государственного рыночного надзора в условиях военного положения».
Что изменилось? Список обстоятельств для внеплановых проверок расширен с «целью выполнения международных обязательств».
Об этом говорится в постановлении № 697 от 17 июня 2022 г.
Согласно документу, внеплановые проверки возможны в следующих случаях:
  • для предотвращения неконтролируемого роста цен на товары, имеющие существенную социальную значимость, исключительно на основании решения центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в соответствующей сфере:
  • при наличии угрозы, оказывающей значительное негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека, защиту окружающей природной среды и обеспечение безопасности государства;
  • в целях выполнения международных обязательств Украины.
Налоговики напоминают, что с 27.05.2022 вступил в силу Закон, которым, в частности, отменен мораторий на отдельные виды налоговых проверок.
Так, с учетом изменений, внесенных Законом № 2260, налоговые проверки не начинаются, а начатые проверки останавливаются, кроме:
  • камеральных проверок;
  • документальных внеплановых проверок, проводимых по обращению налогоплательщика и/или по основаниям, определенным п.п. 78.1.7 и 78.1.8 п. 78.1 ст. 78 НКУ, и/или документальных внеплановых проверок налогоплательщиков, по которым получена налоговая информация, свидетельствующая о нарушении плательщиком валютного законодательства в части соблюдения предельных сроков поступления товаров по импортным операциям и/или валютной выручке по экспортным операциям;
  • фактических проверок.
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По материалам: Finance.ua
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