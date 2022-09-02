В каких случаях могут заблокировать карту и как действовать ее владельцу — Finance.ua

В каких случаях могут заблокировать карту и как действовать ее владельцу
При блокировании банковской карты банк только останавливает операции по счету, к которому она прикреплена. Соответственно владелец такой карты не может снимать с нее деньги, совершать переводы или онлайн-платежи. Однако денежные средства на счете хранятся и никуда не исчезают.
Об этом пишет Юридический советчик для ВПЛ.
Как отмечается, военное положение на самом деле не запрещает блокировать карты в большинстве случаев.
Чаще всего происходит «замораживание средств» в связи с:
1. Неверным введением PIN-кода 3 раза подряд.
2. Истечением срока действия карты.
3. Нестандартными операциями по карте или сомнительной активностью клиента. Это могут быть, например, попытки:
- совершить онлайн-покупки на значительную сумму, если до этого лицо только снимало наличные деньги и никогда не использовало карту для интернет-расчетов;
- произвести расчеты в разных регионах в течение короткого времени или на большую сумму в ночное время;
- рассчитаться картой украинского банка в регионах, отнесенных к зонам риска (Латинская Америка, Индия, Индонезия и т.п.).
4. Решением суда или открытым исполнительным производством.
5. Финансовым мониторингом.
В первых трех случаях проблема с доступом к средствам решается обычно очень легко. Владельцу заблокированной карты достаточно посетить отделение банка или позвонить по телефону на горячую линию для ее разблокирования или заказа новой в случае, если срок действия истек.
По другим двум есть определенные нюансы. Так, блокирование банковских счетов по решению суда или в пределах открытого исполнительного производства может иметь место, например, если держатель карты имеет неоплаченные штрафы, кредиты, долги за жилищно-коммунальные услуги и т.п.
Между тем в условиях военного положения:
- запрещается открытие исполнительных производств и принятие мер принудительного исполнения решений на территории административно-территориальных единиц, которые временно оккупированы в результате военной агрессии рф, в период такой оккупации;
- прекращается обращение взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и другой доход должника (кроме решений о взыскании алиментов и решений, должниками по которым являются граждане россии);
- физическим лицам разрешено проводить расходные операции с арестованных счетов при условии, что сумма взыскания (долга) не превышает 100 000 грн.
Если сумма долга по исполнительному документу не превышает 100 000 грн, однако карту все же заблокировали в рамках исполнительного производства во время военного положения, для получения доступа к средствам на ней необходимо:
- обратиться в ближайшее отделение банка или финансового учреждения, где имеется задолженность, с требованием снятия ареста;
- позвонить на горячую линию НБУ по телефону 0 800 505 240 в случае возникновения препятствий или отказа банка в обслуживании расходных операций.
Что касается финансового мониторинга, то он направлен, в частности, на выявление косвенных признаков отмывания денег. О выявленных случаях банки должны сообщать в Госфинмониторинг, который в свою очередь проверяет все обстоятельства. Кое-где такое расследование и соответственно блокирование средств на счете продолжается целыми неделями. От держателя карты потребуют предоставить объяснение насчет происхождения средств, в т.ч. документальное.
Выявленные в ходе финансового мониторинга нарушения чаще всего имеют место, если лицо получает платежи из разных источников и часто снимает наличные. Соответственно во избежание рисков «замораживания средств» в случае проведения благотворительных сборов для ВСУ, переселенцев и т.п. во время военного положения необходимо заблаговременно уведомить банк о цели сбора средств или открыть специальный счет под эти цели.
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