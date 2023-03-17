В каких регионах самые низкие цены на подержанные авто (инфографика) — Finance.ua

В каких регионах самые низкие цены на подержанные авто (инфографика) Сегодня 19:02 — Личные финансы

В каких регионах самые низкие цены на подержанные авто (инфографика)

Самая низкая средняя стоимость машин, продававшихся в интернете в феврале 2023 года, оказалась в Херсонской ($3 000), Донецкой ($3 000) и Николаевской ($3 499) областях.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

Самая высокая средняя стоимость легковых автомобилей предсказуемо оказалась в Киеве и области — там этот показатель зафиксирован на уровне $6 950.

На втором месте разместилась Львовская область: $6350. Волынская область со средней ценой $6300 поднялась с четвертого на третье место.

Средние цены на подержанные авто в феврале:

Киевская + Киев — $6950 (-$49, −0,7%); Львовская — $6350 (-$135, −2,1%); Волынская — $6100 (-$200, −3,2%); Закарпатская — $5900 (-$600, −9,2%); Ровенская — $5900 (+$200, +3,5%); Луганская — $5500 (-$175, −3,1%); Ивано-Франковская — $5450 (-$150, −2,7%); Тернопольская — $5400 (-$90, −1,6%); Черновицкая — $5000 (-$200, −3,8%); Винницкая — $4800 (-$150, −3,0%); Хмельницкая — $4700 (-$299, −6,0%); Одесская — $4700 (-$100, −2,1%); Днепропетровская — $4700 (+$100, +2,2%); Житомирская — $4650 (-$50, −1,1%); Полтавская — $4339 (-$217, −4,8%); Сумская — $4200 (-$300, −6,7%); Черкасская — $4200 (-$300, −6,7%); Черниговская — $4100 (-$200, −4,7%); Харьковская — $4094 (-$206, −4,8%); Запорожская — $4000 (-$300, −7,0%); Кировоградская — $3500 (+$50, 1,4%); Николаевская — $3499 (+$199, 6,0%); Донецка — $3000; Херсонская — $3000 (+$175, +6,2%).

Если сравнивать средние цены на легковушки в регионах, то за последний месяц (с января-2023 по февраль-2022) больше всего они снизились в Закарпатской (-9,2%), Запорожской (-7%) и Черкасской (-6,7%). ) областях.

Не изменились цены в Донецкой области. Выросла средняя цена больше всего в Херсонской (+6,2%), Николаевской (+6%) и Ровенской (+3,5%) областях.

Инфографика: eauto.org.ua

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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