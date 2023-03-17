В каких регионах самые низкие цены на подержанные авто (инфографика) — Finance.ua
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В каких регионах самые низкие цены на подержанные авто (инфографика)

Личные финансы
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В каких регионах самые низкие цены на подержанные авто (инфографика)
В каких регионах самые низкие цены на подержанные авто (инфографика)
Самая низкая средняя стоимость машин, продававшихся в интернете в феврале 2023 года, оказалась в Херсонской ($3 000), Донецкой ($3 000) и Николаевской ($3 499) областях.
Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.
Самая высокая средняя стоимость легковых автомобилей предсказуемо оказалась в Киеве и области — там этот показатель зафиксирован на уровне $6 950.
На втором месте разместилась Львовская область: $6350. Волынская область со средней ценой $6300 поднялась с четвертого на третье место.

Средние цены на подержанные авто в феврале:

  1. Киевская + Киев — $6950 (-$49, −0,7%);
  2. Львовская — $6350 (-$135, −2,1%);
  3. Волынская — $6100 (-$200, −3,2%);
  4. Закарпатская — $5900 (-$600, −9,2%);
  5. Ровенская — $5900 (+$200, +3,5%);
  6. Луганская — $5500 (-$175, −3,1%);
  7. Ивано-Франковская — $5450 (-$150, −2,7%);
  8. Тернопольская — $5400 (-$90, −1,6%);
  9. Черновицкая — $5000 (-$200, −3,8%);
  10. Винницкая — $4800 (-$150, −3,0%);
  11. Хмельницкая — $4700 (-$299, −6,0%);
  12. Одесская — $4700 (-$100, −2,1%);
  13. Днепропетровская — $4700 (+$100, +2,2%);
  14. Житомирская — $4650 (-$50, −1,1%);
  15. Полтавская — $4339 (-$217, −4,8%);
  16. Сумская — $4200 (-$300, −6,7%);
  17. Черкасская — $4200 (-$300, −6,7%);
  18. Черниговская — $4100 (-$200, −4,7%);
  19. Харьковская — $4094 (-$206, −4,8%);
  20. Запорожская — $4000 (-$300, −7,0%);
  21. Кировоградская — $3500 (+$50, 1,4%);
  22. Николаевская — $3499 (+$199, 6,0%);
  23. Донецка — $3000;
  24. Херсонская — $3000 (+$175, +6,2%).
Если сравнивать средние цены на легковушки в регионах, то за последний месяц (с января-2023 по февраль-2022) больше всего они снизились в Закарпатской (-9,2%), Запорожской (-7%) и Черкасской (-6,7%). ) областях.
Не изменились цены в Донецкой области. Выросла средняя цена больше всего в Херсонской (+6,2%), Николаевской (+6%) и Ровенской (+3,5%) областях.
Инфографика: eauto.org.ua
Инфографика: eauto.org.ua
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По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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