В каких регионах самые низкие цены на подержанные авто (инфографика) — Finance.ua

В каких регионах самые низкие цены на подержанные авто (инфографика)
Самая низкая средняя стоимость машин, продававшихся в интернете в феврале 2023 года, оказалась в Херсонской ($3 000), Донецкой ($3 000) и Николаевской ($3 499) областях.
Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.
Самая высокая средняя стоимость легковых автомобилей предсказуемо оказалась в Киеве и области — там этот показатель зафиксирован на уровне $6 950.
На втором месте разместилась Львовская область: $6350. Волынская область со средней ценой $6300 поднялась с четвертого на третье место.
Средние цены на подержанные авто в феврале:
- Киевская + Киев — $6950 (-$49, −0,7%);
- Львовская — $6350 (-$135, −2,1%);
- Волынская — $6100 (-$200, −3,2%);
- Закарпатская — $5900 (-$600, −9,2%);
- Ровенская — $5900 (+$200, +3,5%);
- Луганская — $5500 (-$175, −3,1%);
- Ивано-Франковская — $5450 (-$150, −2,7%);
- Тернопольская — $5400 (-$90, −1,6%);
- Черновицкая — $5000 (-$200, −3,8%);
- Винницкая — $4800 (-$150, −3,0%);
- Хмельницкая — $4700 (-$299, −6,0%);
- Одесская — $4700 (-$100, −2,1%);
- Днепропетровская — $4700 (+$100, +2,2%);
- Житомирская — $4650 (-$50, −1,1%);
- Полтавская — $4339 (-$217, −4,8%);
- Сумская — $4200 (-$300, −6,7%);
- Черкасская — $4200 (-$300, −6,7%);
- Черниговская — $4100 (-$200, −4,7%);
- Харьковская — $4094 (-$206, −4,8%);
- Запорожская — $4000 (-$300, −7,0%);
- Кировоградская — $3500 (+$50, 1,4%);
- Николаевская — $3499 (+$199, 6,0%);
- Донецка — $3000;
- Херсонская — $3000 (+$175, +6,2%).
Если сравнивать средние цены на легковушки в регионах, то за последний месяц (с января-2023 по февраль-2022) больше всего они снизились в Закарпатской (-9,2%), Запорожской (-7%) и Черкасской (-6,7%). ) областях.
Не изменились цены в Донецкой области. Выросла средняя цена больше всего в Херсонской (+6,2%), Николаевской (+6%) и Ровенской (+3,5%) областях.
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