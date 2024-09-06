В каких областях Украины тяжелее всего найти работу (инфографика) — НБУ — Finance.ua
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В каких областях Украины тяжелее всего найти работу (инфографика) — НБУ

Казна и Политика
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В каких областях Украины тяжелее всего найти работу (инфографика) — НБУ
В каких областях Украины тяжелее всего найти работу (инфографика) — НБУ
Дефицит кадров, особенно квалифицированных, остается значительным. После незначительного уменьшения, вероятно, вызванного уменьшением спроса из-за остановок в работе предприятий вследствие перебоев с энергоснабжением, по опросу ИЭИ, дефицит квалифицированных работников достиг нового максимума.
Об этом пишет НБУ в отчете за август 2024 года.
Давление со стороны нехватки работников обусловило дальнейшее увеличение реальных зарплат.
В каких областях Украины тяжелее всего найти работу (инфографика) — НБУ
По опросу КМИС, значительные сложности с поиском работы отмечают жители прифронтовых областей, что вместе с ограниченным доступом к обучению по повышению квалификации удерживает их от поиска работы.
В каких областях Украины тяжелее всего найти работу (инфографика) — НБУ
Только 13% опрошенных в прифронтовых областях не работают и ищут работу, и еще 7% планируют открытие собственного бизнеса.
В каких областях Украины тяжелее всего найти работу (инфографика) — НБУ
Напомним, работодатели обычно нанимают работников на полный или неполный рабочий день, однако в период высокой загруженности или отпусков они часто нуждаются в дополнительных работниках. Прекрасным выходом из ситуации является сезонная работа. Она распространена среди подростков, студентов колледжей и всех желающих получить временную работу и заработок. Сезонная работа имеет ряд преимуществ, например, дополнительный доход, возможность получить опыт работы и попробовать себя в различных сферах деятельности.

Справка Finance.ua:

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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