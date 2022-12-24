В каких областях с начала года больше всего подорожали мясо, птица и сало (инфографика) — Finance.ua
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В каких областях с начала года больше всего подорожали мясо, птица и сало (инфографика)

Личные финансы
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В каких областях с начала года больше всего подорожали мясо, птица и сало (инфографика)
В каких областях с начала года больше всего подорожали мясо, птица и сало (инфографика)
Полномасштабное вторжение россии сильно отразилось на украинской экономике, в частности, вызвав рекордную за несколько лет инфляцию. Из-за факторов, связанных с войной, в Украине возросла стоимость большинства продовольствия: сильнее всего это отразилось на овощах, яйцах, крупах, сахаре, масле и мясе. Только за последний месяц мясо и мясные продукты подорожали более чем на 24%, а рыба и рыбопродукты — более чем на 44%.
Об этом пишет портал «Слово и дело».
Больше всего с начала года средняя стоимость говядины, свинины, птицы, куриного филе, рыбы и сала выросла на Херсонщине (на октябрь).
Высокая средняя цена на говядину в Киеве и западных областях Украины. В столице килограмм говядины на ноябрь стоил в среднем 222,11 грн, в Закарпатской области — 233,91 грн, в Ивано-Франковской — 219,42 грн, Львовской — 216,99 грн.
В Херсонской области килограмм говядины в октябре в среднем стоил 272,4 грн — на 42,6% больше, чем в начале года. На втором месте по скорости подорожания Закарпатья — плюс 20,6% к цене по сравнению с январем.
Самая дорогая свинина в Херсонской области — 295,76 грн (на октябрь), а также в Киеве, Киевской, Харьковской и Черниговской областях — в среднем 171-175 грн.
Больше всего цены с начала года выросли в Житомирской области (+41,7%), Ивано-Франковской (+44,9%), Тернопольской (+40,5%), Черниговской (+43,4%).
Куриные тушки в Херсонской области в октябре в среднем стоили 169,09 грн за килограмм — на 127,3% дороже, чем в январе. На ноябрь самая высокая средняя стоимость птицы была в Житомирской области — 84,87 грн, Киевской — 84,82 грн, Кировоградской — 82,85 грн и Черновицкой — 90,08 грн.
Куриное филе в Херсонской области стоило в октябре в среднем 277,61 грн (+116,2%). В ноябре самая высокая цена была в Кировоградской области (143,11 грн), Николаевской — 141,92 грн, Одесской — 141,22 грн, Черновицкой — 142,65 грн.
На 135,7% с начала года в Херсонской области подорожала мороженая рыба — 270,61 грн за килограмм на октябрь. В ноябре самые высокие цены на рыбу были в Волынской области — 170,49 грн (+58,3%), Ивано-Франковской — 168,48 грн (+61,9%), Одесской — 159,01 грн, Тернопольской — 158 93 грн.
Кроме Волынской и Ивано-Франковской областей, рыба больше всего с января подорожала в Черновицкой и Черниговской областях.
Килограмм сала в Херсонской области в октябре стоил около 265,34 грн — плюс 156,3% с начала года. В ноябре в Киевской области килограмм сала стоил в среднем 229,47 грн (+105,3%), в Харьковской — 206,4 грн (+113,7%), в Волынской — 190,33 грн (+96%), в Киеве — 205,51 грн.
Инфографика: &laquo;Слово и&nbsp;дело&raquo;
Инфографика: «Слово и дело»
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По материалам:
Слово і Діло
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