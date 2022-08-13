В каких городах мира выросла стоимость элитной недвижимости: рейтинг Knight Frank — Finance.ua

В каких городах мира выросла стоимость элитной недвижимости: рейтинг Knight Frank Сегодня 18:30 — Недвижимость

В каких городах мира выросла стоимость элитной недвижимости: рейтинг Knight Frank

Во втором квартале 2022 года цены на элитное жилье выросли в 45 городах мира. Аналитики зафиксировали повышение в среднем на 7,5% в годовом исчислении. Это следует из отчета Prime Global Cities Index, опубликованного компанией Knight Frank. Лидером рейтинга стал Дубай.

Что известно об отчете Prime Global Cities Index

Компания Knight Frank регулярно отслеживает изменения цен на жилье по всему миру. Каждый квартал аналитики делятся данными, как изменялась стоимость премиального жилья. В июле 2022 года было проанализировано 45 городов мира. Цены не учитывают инфляцию и считаются в местной валюте.

Во втором квартале 2022 года цены на премиальное жилье в 45 городах мира поднялись в среднем на 7,5% в годовом исчислении. Для сравнения, в первом квартале годовой рост составил 10%.

В шести городах мира отмечено снижение цен. Аналогичный показатель исследователи зафиксировали и в предыдущем квартале.

10 городов мира по росту цен на премиальное жилье во втором квартале 2022 года:

Дубай (Объединенные Арабские Эмираты): +64,8%;

Майами (Соединенные Штаты Америки): +37,3%

Лос-Анджелес (Соединенные Штаты Америки): +23,4%

Сан-Франциско (Соединенные Штаты Америки): +22,2%

Сеул (Южная Корея): +20,9%

Голд-Кост (Австралия): +15,4%

Торонто (Канада): +13,8%

Берлин (Германия): +12,6%

Эдинбург (Шотландия): +11,2%

Дублин (Ирландия): +10,2%

Снижение цен в годовом исчислении зафиксировано в:

Маниле (Филиппины): −0,1%,

Куала-Лумпур (Малайзия): −0,5%,

Джакарте (Индонезия): −2%,

Гуанчжоу (Китай): −2,1%,

Франкфурте (Германия): −5,1%

Веллингтоне (Новая Зеландия): −8,1%.

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