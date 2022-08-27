В каких банках самые высокие проценты на депозиты: кому же лучше доверить гривну на 3 месяца — Finance.ua
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В каких банках самые высокие проценты на депозиты: кому же лучше доверить гривну на 3 месяца

Кредит&Депозит
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Украинцы разделились в своих предпочтениях: одни все свои накопления делают в твердой валюте, покупая ее практически сразу после получения зарплаты или других доходов.
Другие продолжают верить в национальную валюту и предпочитают депозиты в гривне.
Оптимальным вариантом в этом случае становятся депозиты на 3 месяца, тем более что банки, нуждающиеся в гривневом ресурсе, начали активно повышать процентные ставки.
Лучшим предложением по краткосрочным депозитам на рынке является депозит «Победный» от РВС Банка — 20,5% годовых сроком 3 месяца. При этом проценты из расчета 20% годовых получит вкладчик, еще 0,5% от суммы депозита банк перечислит на нужды ВСУ.
Еще одно преимущество: депозит можно пополнять в течение всего срока действия.
Минимальная сумма — 1 тыс. грн, максимальная — без ограничений. Выплата процентов — в конце срока, автопролонгации и возможности досрочного расторжения — нет.
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Депозит под таким же названием на 3 месяца, под 20% годовых, предлагает и Альянс банк. Правда, если в первом случае минимальная сумма составила 1 тыс. грн, то здесь — от 5 тыс. грн.
Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока, пополнения депозита, автопролонгации и возможности досрочного расторжения — нет.
На третьем месте по размеру процентной ставки — Радабанк, предлагающий несколько разных депозитов на 3 месяца. В частности, в нем можно оформить депозит «ОГО на срок» под 17% годовых. Минимальная сумма депозита — 1 тыс. грн, выплата процентов — в конце срока. Есть автоматическая пролонгация (которую по желанию можно отключить).
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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Главная причина такой «щедрости» со стороны мелких банков — стремление заместить более дешевыми депозитами от населения стремительно подорожавшие кредиты рефинансирования от НБУ.
После повышения учетной ставки до 25% стоимость обслуживания таких кредитов выросла до 27%, поэтому банкам выгоднее привлечь деньги населения под 18-20%, чтобы рассчитаться с Национальным банком.
Читайте больше в нашем материале -

Депозиты на 3 месяца: куда положить гривну на короткий срок

По материалам:
Finance.ua
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