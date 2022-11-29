В какие банки малый бизнес может обратиться за помощью — Finance.ua

В какие банки малый бизнес может обратиться за помощью
После начала полномасштабной войны с россией представители малого бизнеса столкнулись с невиданными ранее вызовами.
Остро встал вопрос о наличии средств для возобновления и запуска своего любимого дела.
Finance.ua узнал, в какие банки малый бизнес может обратиться за помощью.
ПУМБ
В октябре банк приступил к кредитованию физлиц-предпринимателей, запустив новый дистанционный кредит на развитие бизнеса.
Кредит «всеБІЗНЕС» — это быстрый онлайн-кредит без залога в размере до 500 тысяч гривен сроком до двух лет, который можно оформить буквально в несколько кликов. Без посещения отделений и лишних бумаг.
Более подробно о кредите можно узнать по ссылке.
Райффайзен Банк
Банк предлагает своим клиентам оборотные средства под залог сроком 12 месяцев. Для аграриев — сроком 18 месяцев.
На кредит могут рассчитывать все ФЛП, но приоритет все же у представителей критических отраслей:
- сельское хозяйство;
- производство и торговля продуктами питания;
- фармацевтика.
Ощадбанк
Банк предлагает клиентам — представителям малого и среднего бизнеса широкий спектр кредитных программ:
- государственная программа поддержки «Доступные кредиты 5-7-9%»;
- партнерские программы кредитования;
- программа «Автобиз» для приобретения автотранспорта;
- международные программы поддержки бизнеса
Альфа-Банк
Клиентам ФЛП сегмента малого и среднего бизнеса банк предоставляет широкую линейку кредитных продуктов банка.
Клиенты могут воспользоваться:
- программами финансирования оборотного капитала как кредитную линию;
- разовым кредитом или овердрафтом;
- получить кредит на покупку основных средств;
- документарными услугами.
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