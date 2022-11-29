В какие банки малый бизнес может обратиться за помощью — Finance.ua
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В какие банки малый бизнес может обратиться за помощью

Кредит&Депозит
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После начала полномасштабной войны с россией представители малого бизнеса столкнулись с невиданными ранее вызовами.
Остро встал вопрос о наличии средств для возобновления и запуска своего любимого дела.
Finance.ua узнал, в какие банки малый бизнес может обратиться за помощью.

ПУМБ

В октябре банк приступил к кредитованию физлиц-предпринимателей, запустив новый дистанционный кредит на развитие бизнеса.
Кредит «всеБІЗНЕС» — это быстрый онлайн-кредит без залога в размере до 500 тысяч гривен сроком до двух лет, который можно оформить буквально в несколько кликов. Без посещения отделений и лишних бумаг.
Более подробно о кредите можно узнать по ссылке.

Райффайзен Банк

Банк предлагает своим клиентам оборотные средства под залог сроком 12 месяцев. Для аграриев — сроком 18 месяцев.
На кредит могут рассчитывать все ФЛП, но приоритет все же у представителей критических отраслей:
  • сельское хозяйство;
  • производство и торговля продуктами питания;
  • фармацевтика.

Ощадбанк

Банк предлагает клиентам — представителям малого и среднего бизнеса широкий спектр кредитных программ:
  • государственная программа поддержки «Доступные кредиты 5-7-9%»;
  • партнерские программы кредитования;
  • программа «Автобиз» для приобретения автотранспорта;
  • международные программы поддержки бизнеса

Альфа-Банк

Клиентам ФЛП сегмента малого и среднего бизнеса банк предоставляет широкую линейку кредитных продуктов банка.
Клиенты могут воспользоваться:
  • программами финансирования оборотного капитала как кредитную линию;
  • разовым кредитом или овердрафтом;
  • получить кредит на покупку основных средств;
  • документарными услугами.
Читайте больше в нашей статье:

Кредиты для малого бизнеса во время войны

По материалам:
Finance.ua
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