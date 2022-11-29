В какие банки малый бизнес может обратиться за помощью — Finance.ua

В какие банки малый бизнес может обратиться за помощью Сегодня 09:00 — Кредит&Депозит

После начала полномасштабной войны с россией представители малого бизнеса столкнулись с невиданными ранее вызовами.

Остро встал вопрос о наличии средств для возобновления и запуска своего любимого дела.

Finance.ua узнал, в какие банки малый бизнес может обратиться за помощью.

ПУМБ

В октябре банк приступил к кредитованию физлиц-предпринимателей, запустив новый дистанционный кредит на развитие бизнеса.

Кредит «всеБІЗНЕС» — это быстрый онлайн-кредит без залога в размере до 500 тысяч гривен сроком до двух лет, который можно оформить буквально в несколько кликов. Без посещения отделений и лишних бумаг.

Более подробно о кредите можно узнать по ссылке

Райффайзен Банк

Банк предлагает своим клиентам оборотные средства под залог сроком 12 месяцев. Для аграриев — сроком 18 месяцев.

На кредит могут рассчитывать все ФЛП, но приоритет все же у представителей критических отраслей:

сельское хозяйство;

производство и торговля продуктами питания;

фармацевтика.

Ощадбанк

Банк предлагает клиентам — представителям малого и среднего бизнеса широкий спектр кредитных программ:

государственная программа поддержки «Доступные кредиты 5-7-9%»;

партнерские программы кредитования;

программа «Автобиз» для приобретения автотранспорта;

международные программы поддержки бизнеса

Альфа-Банк

Клиентам ФЛП сегмента малого и среднего бизнеса банк предоставляет широкую линейку кредитных продуктов банка.

Клиенты могут воспользоваться:

программами финансирования оборотного капитала как кредитную линию;

разовым кредитом или овердрафтом;

получить кредит на покупку основных средств;

документарными услугами.

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