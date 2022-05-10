В Кабмине считают, что Украина может существенно увеличить поставки топлива через Польшу — Finance.ua

В Кабмине считают, что Украина может существенно увеличить поставки топлива через Польшу

Сегодня 10:45 — Энергетика

Украина может существенно увеличить поставки дефицитного топлива через территорию Польши.

Об этом сообщила вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

«После того, как враг планомерно атаковал топливную инфраструктуру нашей страны, уничтожив Кременчугский НПЗ и ряд крупных нефтебаз, вопросы поставки горючего приобрели оперативное и предметное решение. Сейчас Польша может выступать крупным транзитером топлива для Украины, обеспечивая поступления более 200 тысяч тонн продукции ежемесячно. При этом за последний месяц объем поступлений с трудом составил 60 тысяч тонн», — говорится в сообщении.

В Кабмине рассчитывают, что через польские порты смогут ввозить нефтепродукты из США, региона Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА), немецких, скандинавских и балтийских нефтеперерабатывающих заводов. Доставляться горючее будет комбинированными видами транспорта, транспортируя его через Польшу.

«Уже есть подтверждение от одной из ведущих польских компаний PERN SA относительно дополнительных мощностей. Также для увеличения отгрузок синхронизировали графики работы нашей АО „Укрзализныци“ и польской PKP, которые теперь в оперативном режиме могут мгновенно решать проблемные вопросы. Поэтому ожидаем, что уже в ближайшее время топливные ресурсы будут доставляться быстрее, а на украинских заправках исчезнут очереди», — заверила Свириденко.

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