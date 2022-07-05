В Кабмине посчитали, сколько ущерба нанесла рф Украине — Finance.ua

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В Кабмине посчитали, сколько ущерба нанесла рф Украине

Казна и Политика
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В Кабмине посчитали, сколько ущерба нанесла рф Украине
В Кабмине посчитали, сколько ущерба нанесла рф Украине
Украине нанесен ущерб в $95,5 млрд в результате российской агрессии.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.
«Значительная часть этих потерь касается жилищного фонда — 39%, в целом разрушено более 1200 зданий. Также значительно пострадала инфраструктура −33%, объекты промышленности (8%), агросектора (5%), образования (4%) и здравоохранения (2%)», — сообщил глава Минрегиона на форуме гражданского общества в рамках Конференции по восстановлению Украины-2022 «Прокладываем путь к успешному и инклюзивному процессу восстановления Украины».
В Кабмине посчитали, сколько ущерба нанесла рф Украине
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Он добавил, что на сегодняшний день в Украине есть четыре типа регионов:
  • группа I — фронтовые и прифронтовые области, где происходят военные действия; здесь проблемы жизни и смерти, снабжение продовольствием;
  • группа II — поддержка;
  • группа III — регионы за линией боевых действий;
  • группа IV — с деоккупированными территориями, здесь сейчас происходит первичное восстановление.
По словам Чернышева, первоочередная задача государства — чтобы регионы из первой группы перешли в четвертую, то есть провести деоккупацию.
«Мосты, дороги, жилье — мы должны восстанавливать сейчас, не дожидаясь, пока закончится война. У наших людей должно быть достойное жилье до того, как начнется зима», — констатировал министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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