В Кабмине посчитали, сколько ущерба нанесла рф Украине — Finance.ua

В Кабмине посчитали, сколько ущерба нанесла рф Украине Сегодня 11:03 — Казна и Политика

В Кабмине посчитали, сколько ущерба нанесла рф Украине

Украине нанесен ущерб в $95,5 млрд в результате российской агрессии.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

«Значительная часть этих потерь касается жилищного фонда — 39%, в целом разрушено более 1200 зданий. Также значительно пострадала инфраструктура −33%, объекты промышленности (8%), агросектора (5%), образования (4%) и здравоохранения (2%)», — сообщил глава Минрегиона на форуме гражданского общества в рамках Конференции по восстановлению Украины-2022 «Прокладываем путь к успешному и инклюзивному процессу восстановления Украины».

Он добавил, что на сегодняшний день в Украине есть четыре типа регионов:

группа I — фронтовые и прифронтовые области, где происходят военные действия; здесь проблемы жизни и смерти, снабжение продовольствием;

группа II — поддержка;

группа III — регионы за линией боевых действий;



группа IV — с деоккупированными территориями, здесь сейчас происходит первичное восстановление.

По словам Чернышева, первоочередная задача государства — чтобы регионы из первой группы перешли в четвертую, то есть провести деоккупацию.

«Мосты, дороги, жилье — мы должны восстанавливать сейчас, не дожидаясь, пока закончится война. У наших людей должно быть достойное жилье до того, как начнется зима», — констатировал министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.