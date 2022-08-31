В JPMorgan считают, что большая часть криптовалют используется в спекулятивных целях — Finance.ua

В JPMorgan считают, что большая часть криптовалют используется в спекулятивных целях
Умар Фарук, глава криптовалютного подразделения Onyx, финансового холдинга JPMorgan, во время выступления на саммите Green Shoots Series 2022 заявил, что большинство криптовалют, которые сейчас есть на рынке — «полный мусор, за исключением нескольких десятков».
Фарук добавил, что в настоящее время криптоиндустрия «не созрела», и большинство активов, которые «используются в текущей инфраструктуре, предназначены для спекулятивных целей».
По мнению эксперта, несмотря на наличие вариантов частного проведения платежей, которые будут всегда существовать в криптосекторе, пользователи чаще выбирают регулируемые финансовые учреждения, когда речь идет о «серьезных транзакциях».
Ранее бывший биржевой маклер Джордан Белфорт, известный как «Волк с Уолл-стрит», сравнил криптовалюты со сверхнизкой капитализацией с мусорными акциями. По его мнению, покупать такие токены может только тот, кто готов выделить некоторую сумму из своего портфеля на азартные игры, а заработать на них можно только при очень раннем входе в проект.
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