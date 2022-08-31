В JPMorgan считают, что большая часть криптовалют используется в спекулятивных целях — Finance.ua

В JPMorgan считают, что большая часть криптовалют используется в спекулятивных целях Сегодня 05:26 — Финтех и Карты

В JPMorgan считают, что большая часть криптовалют используется в спекулятивных целях

Умар Фарук, глава криптовалютного подразделения Onyx, финансового холдинга JPMorgan, во время выступления на саммите Green Shoots Series 2022 заявил, что большинство криптовалют, которые сейчас есть на рынке — «полный мусор, за исключением нескольких десятков».

Фарук добавил, что в настоящее время криптоиндустрия «не созрела», и большинство активов, которые «используются в текущей инфраструктуре, предназначены для спекулятивных целей».

По мнению эксперта, несмотря на наличие вариантов частного проведения платежей, которые будут всегда существовать в криптосекторе, пользователи чаще выбирают регулируемые финансовые учреждения, когда речь идет о «серьезных транзакциях».

Ранее бывший биржевой маклер Джордан Белфорт, известный как «Волк с Уолл-стрит», сравнил криптовалюты со сверхнизкой капитализацией с мусорными акциями. По его мнению, покупать такие токены может только тот, кто готов выделить некоторую сумму из своего портфеля на азартные игры, а заработать на них можно только при очень раннем входе в проект.

cryptomisto По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.