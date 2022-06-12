В Израиле разработали радар, способный видеть сквозь стены — Finance.ua

В Израиле разработали радар, способный видеть сквозь стены

В Израиле разработали радар, способный видеть сквозь стены, defence-blog.com

Израильская компания Camero-Tech разработала систему радаров нового поколения, позволяющую «видеть» людей и неподвижные предметы сквозь препятствия.

Об этом сообщает Defence Blog

Отмечается, что новая система Xaver 1000 использует алгоритм отслеживания движущихся целей на основе искусственного интеллекта, а также разработанной своими силами 3D-функции «Sense-Through-The-Wall», позволяющей выявлять людей или статические объекты за стенами и препятствиями.

Сообщается, что новый радар позволяет видеть движущиеся объекты в высоком разрешении вплоть до уровня отдельных частей тела независимо от положения объекта.

В то же время система позволяет измерять рост или параметры объектов, определять, являются ли они взрослыми людьми, детьми или животными.

В компании отметили, что управлять системой может один человек. Для этого необходимо только нажать кнопку запуска. И отметили широкий спектр ее использования военными, правоохранителями, спасателями, разведчиками и другими спецподразделениями в условиях вражеской среды и стихийных бедствий.

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