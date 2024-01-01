В Израиле хотят «поощрять добровольную эмиграцию» в сектор Газа — Finance.ua

В Израиле хотят «поощрять добровольную эмиграцию» в сектор Газа Сегодня 13:02 — Мир

Израильский министр финансов Бецалель Смотрич выступил за заселение Израилем сектора Газа после войны с террористами ХАМАС.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на The Times of Israel

По мнению министра финансов, Израиль должен обсуждать возрождение гражданских поселений в секторе Газа в рамках планирования судьбы анклава после свержения ХАМАС и призвал Израиль «поощрять добровольную эмиграцию» на эти территории.

Смотрич также подтвердил свой отказ перечислять налоговые платежи Палестинской автономии из-за беспокойства, что деньги попадут в Газу.

«Мы будем контролировать безопасность, и нам потребуется гражданский (контроль)», — сказал министр.

«Я за то, чтобы полностью изменить реальность в Газе, вести разговор о поселениях в секторе Газа… Нам нужно будет там управлять долго… Если мы хотим быть там в военной форме, мы должны быть там и в гражданской одежде», — добавил чиновник.

Укрінформ По материалам:

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