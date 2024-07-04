В июне Украина импортировала рекордный объем электричества — Finance.ua

В июне Украина импортировала рекордный объем электричества Сегодня 19:30 — Энергетика

В июне Украина импортировала рекордный объем электричества

По данным портала EnergyMap, в июне по сравнению с маем Украина увеличила импорт электроэнергии почти в два раза — до 858,4 тыс. МВт-ч. Это на 6% больше по сравнению с импортом за весь 2023 год.

Об этом сообщает аналитический центр DiXi Group

«В июне 2024 года Украина импортировала 858,4 тыс. МВт-ч электроэнергии. Это на 6% больше, чем было закуплено за весь 2023 год (806,4 тыс. МВт-ч). Кроме того, это самый большой месячный объем импорта за последние 10 лет», — говорится в сообщении.

По сравнению с предыдущим месяцем импорт вырос почти вдвое по сравнению с июнем 2023 года (43,7 тыс. МВт-ч) — вырос почти в 20 раз.

При этом 42% импорта (357,1 тыс. МВт-ч) в июне 2024 года поступило из Венгрии; по 17% (или по 297 тыс. МВт-ч.) — из Словакии и Румынии; 16% (138,1 тыс. МВт-ч.) — из Польши; 8% (66,2 тыс. МВт-ч.) — из Молдовы.

Экспорта электроэнергии в июне 2024 года не было вовсе.

Украинская энергосистема в течение месяца также привлекала аварийную помощь из Румынии, Словакии и Польши в течение пяти дней (4, 9, 10, 27 и 28 июня), а 2 и 22 июня отдавала излишки электроэнергии из-за невозможности поставки внутренним потребителям.

Восемь дней июня Украина предоставляла помощь Польше в виде срочного приема излишков электроэнергии, получив в общей сложности более 8 тыс. МВт-ч. электроэнергии.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.