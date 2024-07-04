В июне Украина импортировала рекордный объем электричества — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В июне Украина импортировала рекордный объем электричества

Энергетика
10
В июне Украина импортировала рекордный объем электричества
В июне Украина импортировала рекордный объем электричества
По данным портала EnergyMap, в июне по сравнению с маем Украина увеличила импорт электроэнергии почти в два раза — до 858,4 тыс. МВт-ч. Это на 6% больше по сравнению с импортом за весь 2023 год.
Об этом сообщает аналитический центр DiXi Group.
«В июне 2024 года Украина импортировала 858,4 тыс. МВт-ч электроэнергии. Это на 6% больше, чем было закуплено за весь 2023 год (806,4 тыс. МВт-ч). Кроме того, это самый большой месячный объем импорта за последние 10 лет», — говорится в сообщении.
В июне Украина импортировала рекордный объем электричества
По сравнению с предыдущим месяцем импорт вырос почти вдвое по сравнению с июнем 2023 года (43,7 тыс. МВт-ч) — вырос почти в 20 раз.
При этом 42% импорта (357,1 тыс. МВт-ч) в июне 2024 года поступило из Венгрии; по 17% (или по 297 тыс. МВт-ч.) — из Словакии и Румынии; 16% (138,1 тыс. МВт-ч.) — из Польши; 8% (66,2 тыс. МВт-ч.) — из Молдовы.
Экспорта электроэнергии в июне 2024 года не было вовсе.
Украинская энергосистема в течение месяца также привлекала аварийную помощь из Румынии, Словакии и Польши в течение пяти дней (4, 9, 10, 27 и 28 июня), а 2 и 22 июня отдавала излишки электроэнергии из-за невозможности поставки внутренним потребителям.
Восемь дней июня Украина предоставляла помощь Польше в виде срочного приема излишков электроэнергии, получив в общей сложности более 8 тыс. МВт-ч. электроэнергии.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.