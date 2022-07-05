В июне продажи NFT упали до годового минимума — Finance.ua

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В июне продажи NFT упали до годового минимума

Технологии&Авто
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В июне продажи NFT упали до годового минимума
В июне продажи NFT упали до годового минимума
По данным Bloomberg, в июне общий объем продаж NFT сократился ниже отметки в 1 млрд долларов, впервые за последние 12 месяцев. До этого, в январе 2022 года, этот показатель составлял более 12 млрд долларов, согласно статистике Chainalysys.
Падение затронуло всех основных «игроков». Так, например, на крупнейшем NFT-маркетплейсе OpenSea уровень продаж за прошлый месяц снизился на 75%, до 670 млн долларов.
В июне продажи NFT упали до годового минимума
Токены из крайне популярной коллекции Otherdeed за месяц «просели» в цене на 30%. И это при том, что при презентации уровень спроса был настолько высоким, что сеть не справлялась с нагрузкой.
То же самое касается и BAYC. В этом случае пороговая стоимость NFT упала на 33%.

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Индекс JPG NFT сократился на более чем 70%. Напомним, его запустили в апреле этого года. Он отслеживал курс некоторых наиболее популярных позиций на рынке.
Падение уровня продаж NFT связано в первую очередь с волной недоверия к криптопроектам среди инвесторов.
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По материалам:
incrypted
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