В июне продажи автомобилей в мире возросли на 10% — Finance.ua

В июне продажи автомобилей в мире возросли на 10% Сегодня 19:13

В июне 2023 года мировой авторынок вырос на 10,1%, до 7,89 млн единиц. По итогам шести месяцев 2023 года в мире было продано 42,7 млн ​​автомобилей (+10,7%).

Мировое лидерство по-прежнему удерживает Китай, на рынке которого было реализовано 2,52 млн машин. Рост по результатам прошлого года составил 0,9%, что обусловлено высокой базой 2022 года.

В Северной Америке было продано 1,37 млн автомобилей (+20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года). В странах Западной Европы смогли реализовать 1,29 млн машин (+18,8%). В странах Восточной Европы рынок взлетел на 30% до 328,8 тыс. единиц.

В Южной Америке местные дилеры продали 217 тыс. автомобилей, что на 8,9% больше по сравнению с прошлым годом. Среди крупнейших мировых авторынков также Япония (389,4 тыс. ед., +19,7%), Канада (165 тыс. ед., +9,2%) и Южная Корея (160 тыс. ед., +11,7%).

Напомним, в июне текущего года украинцы приобрели 5,7 тысяч новых легковых автомобилей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.