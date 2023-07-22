В июне продажи автомобилей в мире возросли на 10% — Finance.ua
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В июне продажи автомобилей в мире возросли на 10%

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В июне 2023 года мировой авторынок вырос на 10,1%, до 7,89 млн единиц. По итогам шести месяцев 2023 года в мире было продано 42,7 млн ​​автомобилей (+10,7%).
Мировое лидерство по-прежнему удерживает Китай, на рынке которого было реализовано 2,52 млн машин. Рост по результатам прошлого года составил 0,9%, что обусловлено высокой базой 2022 года.
В Северной Америке было продано 1,37 млн автомобилей (+20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года). В странах Западной Европы смогли реализовать 1,29 млн машин (+18,8%). В странах Восточной Европы рынок взлетел на 30% до 328,8 тыс. единиц.
В Южной Америке местные дилеры продали 217 тыс. автомобилей, что на 8,9% больше по сравнению с прошлым годом. Среди крупнейших мировых авторынков также Япония (389,4 тыс. ед., +19,7%), Канада (165 тыс. ед., +9,2%) и Южная Корея (160 тыс. ед., +11,7%).
Напомним, в июне текущего года украинцы приобрели 5,7 тысяч новых легковых автомобилей.
По материалам:
mmr.ua
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