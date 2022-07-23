В июне население предпочитало гривневые депозиты валютным — Finance.ua

В июне население предпочитало гривневые депозиты валютным Сегодня 10:18 — Кредит&Депозит

В июне население предпочитало гривневые депозиты валютным

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, вырос на 3,2% до 785,165 млрд гривен по состоянию на 1 июля по сравнению с данными на 1 июня.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

С начала года вклады населения в банках выросли на 9,1% с 719,418 млрд гривен.

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Гривневые вклады населения в банках в июне выросли на 5,4% до 537,249 млрд гривен.

При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце сократился на 1,3% до 247,916 млрд гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в июне увеличились на 1,4% до 734,672 млрд гривен.

Средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в июне для юрлиц выросла на 2,8 п.п. до 7,3%, для физлиц — на 0,9 п.п. до 6,6%.

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Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 1,1%, для населения — 0,7%.

В 2021 году вклады населения в банках выросли на 6,8% с 674,718 млрд гривен до 720,932 млрд гривен.

Напомним, в 2020 году вклады населения в банках выросли на 24,5% с 542,302 млрд гривен.

В 2019 году вклады населения в банках выросли на 8,6% с 501,7 млрд гривен до 542,3 млрд гривен.

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Українські Новини По материалам:

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