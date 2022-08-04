В июле в Польшу импортировали меньше всего подержанных автомобилей с 2004 года — Finance.ua

В июле в Польшу импортировали меньше всего подержанных автомобилей с 2004 года Сегодня 19:14 — Личные финансы

В июле в Польшу импортировали меньше всего подержанных автомобилей с 2004 года

В течение июля в Польше зарегистрировали 62 766 подержанных легковушек из-за границы. Такой показатель оказался не только самым низким в 2022 году, но и с момента вступления страны в Европейский Союз.

Об этом пишет Институт исследований авторынка.

Импорт уменьшается, а средний возраст авто возрастает

В целом за первые семь месяцев 2022 года поляки привезли из-за границы 466 017 автомобилей с пробегом, что на 16,3% меньше, чем в предыдущем 2021 году. Больше всего упал импорт машин из Германии, которая неизменно остается самой популярной страной для покупки подержанных авто поляками. С начала года из этой страны в Польшу привезли 242,8 тысячи подержанных легковушек, что составляет 52,1% от общего количества.

В целом перечень самых популярных стран для покупки подержанных авто поляками выглядит так:

Германия — 242 747 позиций (-25,5%); Франция — 60 782 шт. (+4,1%); Бельгия — 31 505 шт. (-14,6%); Нидерланды — 24 834 шт. (+2,2%); США — 21 159 шт. (+6,8%).

Также эксперты отмечают зарождение нового тренда — импорт подержанных легковушек из Норвегии, откуда чаще всего привозят электрический Nissan Leaf. С начала года пока импортировали всего 143 штуки таких моделей, однако динамика положительная.

Еще один заметный тренд — рост среднего возраста импортных авто. По итогам июля он составляет рекордные 12,7 лет. При этом бензиновые автомобили оказались постарше — их средний возраст 13,7 года. Самые молодые — б/у электромобили из-за границы, их средний возраст зафиксирован на уровне 5,8 года.

Почему в Польше уменьшился импорт подержанных авто

Импорт полностью зависим от наличия автомобилей на рынках других стран, говорит Войцех Джевецки, глава польского Института исследований авторынка SAMAR.

«Дефицит новых авто влечет за собой дефицит и подержанных авто, что в конце концов приводит к повышению цен. Поскольку покупательная способность поляков не меняется, импортеры все чаще привозят автомобили подешевле и постарше. В результате, помимо роста цен, мы наблюдаем также увеличение среднего возраста импортных авто», — сказал он.

Также эксперт добавляет, что из-за высокой инфляции поляки могут себе позволить меньше за те же деньги. В случае с подержанными автомобилями это означает спад как импорта, так и продаж. Часть нынешних владельцев автомобилей решает продлить их эксплуатацию, а не имеющие машины либо покупают более старые транспортные средства, о чем свидетельствует рост среднего возраста, либо вовсе откладывают покупку.

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