В июле сумма поступлений в ликвидируемые банки на 68% превысила показатель июня — Finance.ua
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В июле сумма поступлений в ликвидируемые банки на 68% превысила показатель июня

Фондовый рынок
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В июле сумма поступлений в ликвидируемые банки на 68% превысила показатель июня
В июле сумма поступлений в ликвидируемые банки на 68% превысила показатель июня
В июле 2024 года сумма поступления средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила 229,7 млн ​​грн. Это на 68% больше показателя июня текущего года, который составил 157,6 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Из общей суммы поступлений за июль почти 91,0 млн грн банки получили от реализации активов, около 88,0 млн грн — от доходов по ценным бумагам, 43,6 млн грн — от погашения кредитов, 2,9 млн грн — от аренды имущества, 4,4 млн грн — из других источников. Из этих средств 27,7 млн грн поступило от погашения задолженности по реструктуризированным кредитам.
«В общей структуре активов банков в управлении Фонда 95% - это кредиты юридических и физических лиц. Конечно, самый лучший вариант — когда должники сами погашают свои кредиты. Для этого Фонд предлагает комфортные программы реструктуризации, позволяющие заемщику сохранить прогнозируемую деятельность предприятия, избежать судебных дел по взысканию задолженности и огласки. Кроме того, такой кредит будет подлежать продаже в последнюю очередь. Постепенно растет количество заемщиков, выбирающих реструктуризацию», — объясняет и.о. директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай.
С начала 2024 года банки в ликвидации получили 2324 млн грн, из которых 998,5 млн грн — средства от реализации активов (имущества) и 352,7 млн ​​грн — от погашения кредитов. Еще 319,5 млн грн поступили в банки в управлении Фонда от доходов по ценным бумагам. От аренды имущества в финучреждения направили 27,8 млн грн. Также 625,6 млн грн банки получили из других источников.
Лидерами по сумме поступлений в июле 2024 года стали:
  • Банк Форвард — 80,8 млн грн;
  • МР Банк" - 79,3 млн грн;
  • «Укрстройинвестбанк — 23,0 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
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